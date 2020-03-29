Зеленский пообещал не урезать расходы на армию из-за коронавируса

Влада Некрасова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в государственный бюджет, которые связаны с расходами на борьбу с коронавирусом, не коснутся армии и обороны – финансирование этих сфер останется неизменным.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что кабмин завершил предварительную работу по изменениям в государственный бюджет, связанным с расходами на борьбу против коронавирусной инфекции.