Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Зеленский пообещал не урезать расходы на армию из-за коронавируса

Зеленский пообещал не урезать расходы на армию из-за коронавируса

Зеленский пообещал не урезать расходы на армию из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в государственный бюджет, которые связаны с расходами на борьбу с коронавирусом, не коснутся армии и обороны – финансирование этих сфер останется неизменным.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что кабмин завершил предварительную работу по изменениям в государственный бюджет, связанным с расходами на борьбу против коронавирусной инфекции.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Зеленский пообещал не урезать расходы на армию из-за коронавируса
Зеленский пообещал не урезать расходы на армию из-за коронавируса
В режиме работы Госдумы пока ничего не изменилось
В режиме работы Госдумы пока ничего не изменилось
Победитель конкурса "Лидеры России" из Нижегородской области организовал волонтерский штаб помощи пожилым
Победитель конкурса "Лидеры России" из Нижегородской области
С 30 марта в Москве для выхода на улицу потребуется спецпропуск
С 30 марта в Москве для выхода на улицу потребуется спецпропуск
В Германии заявили о риске итальянского сценария по смертности от коронавируса
В Германии заявили о риске итальянского сценария по смертности от
Божена Рынска впервые стала матерью
Божена Рынска впервые стала матерью
Путин поручил помочь экономике России из-за коронавируса
Путин поручил помочь экономике России из-за коронавируса
Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя 15-летней девочкой»
Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя
СМИ составили подборку фильмов про изоляцию
СМИ составили подборку фильмов про изоляцию
Помощник депутата Госдумы призвал не выбрасывать продукты в супермаркетах
Помощник депутата Госдумы призвал не выбрасывать продукты
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее
Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки

Еще по теме

Все активы «Газпрома» на Украине арестованы и переданы в бюджет
Владимир Гройсман решил бороться с теневыми потоками
Парубий сообщил, когда Рада утвердит бюджет-2017
Трамп захотел урезать военный бюджет США