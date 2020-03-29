Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса

Влада Некрасова

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса.

Две недели назад супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. В связи с этим премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, хотя симптомов заболевания у него не было.





"Я хотела поделиться с вами новостями: я чувствую себя намного лучше, и я получила положительный результат медосмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы", — написала Трюдо в =68.ARDcNTOXp_sfRhQpkDqlp1oHGdi4UF5K_QJ39K-6x51oqsLy_Nvs_WOQImEMXQUVTNoc6tP9_Z1rT5DwTEB23cYBIh4L4qHVVFr3uSNRhZridR--EP-9PZr4gvXGcqjHPyKpC-d6ALL7Mv9nZA9SG7tW67gPiK9GS7aJgiCth9ap9fcZIa_Wy8s2ofYYQkrxphuQF5FqzUTX0QKQvQMcnQW5BFdWN6L0A-4toQ7HQxzDQvmJDEeZBa3OEwVhbwa8iwzqfqGbAHFvr8YSCE16pkIPC340fnmnX1P4F33nitT2i7mD259WIVUyShIuXgG2q989ohJoCx2pqYmGeC-53wFi&__tn__=-R]Facebook.

Она поблагодарила всех за пожелания скорейшего выздоровления и поддержала тех, кто сейчас лечится от коронавируса.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.