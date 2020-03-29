Жителей Стамбула призвали на 48 часов перейти на «домашнее положение»

Влада Некрасова

Губернатор провинции Стамбул Али Йерликая призвал жителей крупнейшего турецкого мегаполиса не покидать дома в течение 48 часов в связи с эпидемией коронавируса нового типа (Covid-19).

«Мы оставили площади птицам, а на бульварах можно заметить лишь чаек. Чтобы вновь соприкоснуться с красотой, разделить радость с близкими и родными, ради собственного здоровья, семьи, Стамбула и всей Турции, не выходите из дома в течение 48 часов. Останься дома, Стамбул!», — написал губернатор на своей странице в Twitter, передаёт сегодня, 29 марта, государственное информагентство Anadolu.

Как сообщало ИА Newstes, Турция остановила в субботу, 28 марта, всё междугороднее железнодорожное сообщение в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом. За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Однако решения о введении чрезвычайного положения в связи с эпидемией и установления жёстких ограничений на передвижения граждан до сих пор нет. Оппозиция страны по этой причине усилила критику в адрес правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместо подписания указа о режиме ЧП турецкий лидер в минувшую пятницу призвал граждан к «добровольному карантину», при котором следует оставаться дома.

В настоящее время в Турции закрыты школы, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные матчи и приостановлены полёты в десятки стран.

Согласно последним данным, в стране подтверждено 7402 случая заражения коронавирусной инфекцией, 108 человек умерли.

Несмотря на ухудшающуюся с каждым днём эпидемиологическую ситуацию, президент Эрдоган заявил 25 марта, что Турция преодолеет вспышку коронавируса через две-три недели.