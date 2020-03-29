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Жителей Стамбула призвали на 48 часов перейти на «домашнее положение»

Жителей Стамбула призвали на 48 часов перейти на «домашнее положение»

Губернатор провинции Стамбул Али Йерликая призвал жителей крупнейшего турецкого мегаполиса не покидать дома в течение 48 часов в связи с эпидемией коронавируса нового типа (Covid-19).

«Мы оставили площади птицам, а на бульварах можно заметить лишь чаек. Чтобы вновь соприкоснуться с красотой, разделить радость с близкими и родными, ради собственного здоровья, семьи, Стамбула и всей Турции, не выходите из дома в течение 48 часов. Останься дома, Стамбул!», — написал губернатор на своей странице в Twitter, передаёт сегодня, 29 марта, государственное информагентство Anadolu.

Как сообщало ИА Newstes, Турция остановила в субботу, 28 марта, всё междугороднее железнодорожное сообщение в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом. За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Однако решения о введении чрезвычайного положения в связи с эпидемией и установления жёстких ограничений на передвижения граждан до сих пор нет. Оппозиция страны по этой причине усилила критику в адрес правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместо подписания указа о режиме ЧП турецкий лидер в минувшую пятницу призвал граждан к «добровольному карантину», при котором следует оставаться дома.

В настоящее время в Турции закрыты школы, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные матчи и приостановлены полёты в десятки стран.

Согласно последним данным, в стране подтверждено 7402 случая заражения коронавирусной инфекцией, 108 человек умерли.

Несмотря на ухудшающуюся с каждым днём эпидемиологическую ситуацию, президент Эрдоган заявил 25 марта, что Турция преодолеет вспышку коронавируса через две-три недели.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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