Жителям Латвии запретили собираться больше двоих

Алексей Вольцев

Кабинет министров Латвии решил ограничить прогулки жителей страны, пишет портал Delfi.lv. «Теперь на улице и в других общественных местах нельзя собираться компанией больше двух человек», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после заседания правительства.

Исключение — члены одной семьи, живущие вместе, родители с несовершеннолетними детьми, а также те, кто выполняет служебные обязанности. Кариньш назвал новое правило «два и два» — то есть два человека и два метра между людьми. Премьер подчеркнул, что цель Латвии — ограничить распространение Covid-19 и действовать на опережение. «В других странах сначала случаются события, а потом следует реакция. Латвия действует проактивно, чтобы опередить события», — объяснил он.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле объяснила, что два человека могут не соблюдать дистанцию, но пара должна дистанцироваться от других пар и семей. Это касается как прогулок в городе, так и на природе, а также походов в магазин. За соблюдением правил будет следить Государственная полиция и Полиция самоуправления. Правоохранительные органы будут выезжать по вызову и устраивать рейды.

Винькеле отметила, что за нарушение положен административный штраф, а если нарушение повлечет за собой серьёзные последствия, то нарушитель может понести уголовную ответственность.

«Что касается работников, то за их безопасность отвечает работодатель», — указала Винькеле. То есть, на предприятии работа должна быть реорганизована так, чтобы рядом находились не более двух человек. Это относится и к заведениям общественного питания. Министр добавила, что владельцы кафе и ресторанов отвечают за то, чтобы посетители соблюдали новые правила. За несоблюдение штрафовать будут владельцев.

В свою очередь, Кариньш сообщил, что правительство в ближайшее время планирует пересмотреть размеры административных штрафов за несоблюдение ограничений во время чрезвычайной ситуации. «Мы примем довольно большие штрафы за несоблюдение правил», — предупредил премьер-министр Латвии. Скорее всего, новые штрафы будут установлены на следующей неделе. Правила будут действовать до окончания режима чрезвычайной ситуации.

Тем временем, бывший мэр Риги Нил Ушаков обвинил власти в том, что они отменили бесплатный проезд для пенсионеров и школьников в столице — чтобы разгрузить общественный транспорт.

«Следующим шагом по логике временной рижской администрации должно стать повышение цен в магазинах для пенсионеров — чтобы они меньше ходили по магазинам. Есть полдюжины способов, как ограничить количество пассажиров в общественном транспорте и не трогать при этом льготы! И это надо было сделать ещё неделю назад! Вместо этого временная администрация устроила биологическую диверсию, отменив рейсы в общественном транспорте. Потом рейсы вернули, но стариков выгнали. Мы же отлично понимаем — пройдут эпидемии и кризисы, но администраторы и правые партии льготы уже точно не вернут, а всё спишут на войну. И этого нельзя допустить!», — призвал Ушаков.