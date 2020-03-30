Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

Влада Некрасова

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари."Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 грн", - сказал он.Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,2-2,3%.Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,80 до 28,14 грн (+1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,45/27,55 до 27,97/28,00 (+1,9%/+1,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,37/28,28 до 27,99/28,64 (+2,3%/+1,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 3,3% до 2,3% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.Аналитик Альпари напомнил о том, что руководитель МВФ Кристалина Георгиева сделала официальное заявление, в котором рассказала об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) для страны. По данным Financial Times, размер программы может быть увеличен до 8 млрд долларов, кроме того появится возможность получить еще 1 млрд долларов от Всемирного банка, ЕБРР и Евросоюза.