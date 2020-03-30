Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок, благотворительному фонду
На прошлой неделе 37-летняя Анна Седокова сообщила, что в продаже появились дизайнерские маски бренда LA Story, владелицей которого она является. Певица сразу же отметила, что вырученные деньги отправит в фонд «Старость в радость». «Мы создали коллекцию красивых масок для лица, которые можно носить поверх медицинских. Цены на маски от 1000 до 2000 тысяч рублей. Поддержите, пожалуйста, нашу идею и в целом малый бизнес. Тем самым мы вместе с вами будем помогать старикам и сделаем еще одно доброе дело», — написала Анна в социальных сетях.
Сегодня экс-участница группы «ВИА Гра» отчиталась перед поклонниками. Анна публично перевела деньги в обещанный фонд. «Друзья, неделю вы покупали масочки у нас. Мы собирали деньги, чтобы передать на благотворительность. Мы продали масок на 30 тысяч рублей. Спасибо каждому, кто купил. Будьте здоровы!» — поблагодарила артистка неравнодушных.
Седокова подчеркнула, что и дальше будет помогать фонду «Старость в радость». Певица призвала пользователей Сети сделать то же самое. Более того, она попросила коллег не наживаться на коронавирусе.
Отметим, что Анна вместе с бойфрендом и детьми давно ушла на карантин. По словам исполнительницы, самоизоляция — не повод запускать себя, поэтому она также выпустила коллекцию домашней одежды из бархата и гипюра. «В один из наших вечеров я посмотрела на себя, в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все треники бойфренда и пижамы с маечками не в цвет, я поняла, что моя семейная жизнь может пойти ко дну, потому что одно дело носить треники один вечерочек, а на следующий день показаться ему в концертном платье, а другое дело — треники 20 дней на карантине», — призналась Седокова.
Певица не отрицает, что 27-летний Янис Тимма чаще привык видеть ее в сексуальных нарядах. Поклонникам Анна призналась, что с помощью привлекательной одежды можно легко наладить личную жизнь и улучшить взаимоотношения. «Почти год я люблю этого парня. Почти 20 дней он не играет и постоянно сидит дома. Потому я приехала в офис и создала линию домашней одежды, в которой не стыдно ходить перед любимым», — заключила она.
Фото: Legion-Media, Instagram