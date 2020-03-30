Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок, благотворительному фонду

Влада Некрасова

Анна Седокова выпустила лимитированную коллекцию защитных масок. По словам певицы, модный аксессуар пользуется большим спросом. Также она сообщила, что все вырученные средства перевела на нужды инвалидов и пожилых людей, находящихся в домах престарелых.

На прошлой неделе 37-летняя Анна Седокова сообщила, что в продаже появились дизайнерские маски бренда LA Story, владелицей которого она является. Певица сразу же отметила, что вырученные деньги отправит в фонд «Старость в радость». «Мы создали коллекцию красивых масок для лица, которые можно носить поверх медицинских. Цены на маски от 1000 до 2000 тысяч рублей. Поддержите, пожалуйста, нашу идею и в целом малый бизнес. Тем самым мы вместе с вами будем помогать старикам и сделаем еще одно доброе дело», — написала Анна в социальных сетях.

Сегодня экс-участница группы «ВИА Гра» отчиталась перед поклонниками. Анна публично перевела деньги в обещанный фонд. «Друзья, неделю вы покупали масочки у нас. Мы собирали деньги, чтобы передать на благотворительность. Мы продали масок на 30 тысяч рублей. Спасибо каждому, кто купил. Будьте здоровы!» — поблагодарила артистка неравнодушных.





Седокова подчеркнула, что и дальше будет помогать фонду «Старость в радость». Певица призвала пользователей Сети сделать то же самое. Более того, она попросила коллег не наживаться на коронавирусе.

Отметим, что Анна вместе с бойфрендом и детьми давно ушла на карантин. По словам исполнительницы, самоизоляция — не повод запускать себя, поэтому она также выпустила коллекцию домашней одежды из бархата и гипюра. «В один из наших вечеров я посмотрела на себя, в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все треники бойфренда и пижамы с маечками не в цвет, я поняла, что моя семейная жизнь может пойти ко дну, потому что одно дело носить треники один вечерочек, а на следующий день показаться ему в концертном платье, а другое дело — треники 20 дней на карантине», — призналась Седокова.

Певица не отрицает, что 27-летний Янис Тимма чаще привык видеть ее в сексуальных нарядах. Поклонникам Анна призналась, что с помощью привлекательной одежды можно легко наладить личную жизнь и улучшить взаимоотношения. «Почти год я люблю этого парня. Почти 20 дней он не играет и постоянно сидит дома. Потому я приехала в офис и создала линию домашней одежды, в которой не стыдно ходить перед любимым», — заключила она.

Фото: Legion-Media, Instagram