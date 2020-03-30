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Apple запустила ресурсы по коронавирусу

Apple запустила ресурсы по коронавирусу
Apple совместно с несколькими государственными учреждениями разработала инструмент для информирования людей о ситуации с коронавирусом. Он позволяет проанализировать симптомы и сообщить о возможности заболевания.

Новинка доступна в виде сайта и в форме приложения, причём для работы не требуется именно устройство Apple, как и авторизация. Утверждается, что данные с сайта не передаются никому.
Для использования инструмента нужно ответить на несколько вопросов о тех или иных симптомах, возможных контактах с заболевшими людьми, и так далее. После этого система переадресует пользователя на страницу с рекомендациями, что делать дальше. Подобная возможность уже поддерживается голосовым помощником Siri.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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