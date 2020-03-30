Apple запустила ресурсы по коронавирусу

Влада Некрасова

Apple совместно с несколькими государственными учреждениями разработала инструмент для информирования людей о ситуации с коронавирусом. Он позволяет проанализировать симптомы и сообщить о возможности заболевания.Новинка доступна в виде сайта и в форме приложения, причём для работы не требуется именно устройство Apple, как и авторизация. Утверждается, что данные с сайта не передаются никому.Для использования инструмента нужно ответить на несколько вопросов о тех или иных симптомах, возможных контактах с заболевшими людьми, и так далее. После этого система переадресует пользователя на страницу с рекомендациями, что делать дальше. Подобная возможность уже поддерживается голосовым помощником Siri.