Аваков попросил украинцев не бояться возможного госпереворота

Вадим Карасев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что гражданам не нужно опасаться возможного госпереворота. Так он ответил на вопрос о том, когда сместит Зеленского и станет диктатором.

В интервью изданию "Бабель" он назвал "идиотами" тех, кто муссирует тему переворота.

"Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал – наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему", – сказал Аваков.

Министр добавил, что президент на Украине хороший, потому что выполняет свою функцию, а премьер-министр – "не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек".

"Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа".

Как сообщал Ruposters, ранее Аваков призвал правительство выработать срочные меры финансовой поддержки населения, которому в условиях пандемии коронавируса угрожают голод и нищета.