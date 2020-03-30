Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аваков попросил украинцев не бояться возможного госпереворота

Аваков попросил украинцев не бояться возможного госпереворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что гражданам не нужно опасаться возможного госпереворота. Так он ответил на вопрос о том, когда сместит Зеленского и станет диктатором.

В интервью изданию "Бабель" он назвал "идиотами" тех, кто муссирует тему переворота.

"Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал – наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему", – сказал Аваков.

Министр добавил, что президент на Украине хороший, потому что выполняет свою функцию, а премьер-министр – "не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек".

"Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа".

Как сообщал Ruposters, ранее Аваков призвал правительство выработать срочные меры финансовой поддержки населения, которому в условиях пандемии коронавируса угрожают голод и нищета.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Польше допустили перенос выборов президента из-за коронавируса
В Польше допустили перенос выборов президента из-за коронавируса
В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек
В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек
Как правильно вести себя во время пандемии покажут Карлсон и Винни-Пух
Как правильно вести себя во время пандемии покажут Карлсон и Винни-Пух
Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции
Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции
Аваков попросил украинцев не бояться возможного госпереворота
Аваков попросил украинцев не бояться возможного госпереворота
В США некуда девать нефть: операторы нефтепроводов просят сократить добычу
В США некуда девать нефть: операторы нефтепроводов просят сократить
Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус
Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус
Открываем денежный канал: заговоры, обряды, методы экстрасенсов
Открываем денежный канал: заговоры, обряды, методы экстрасенсов
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек
Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек
Снежана Георгиева о борьбе с раком: «На протяжении двух месяцев я видела только врачей»
Снежана Георгиева о борьбе с раком: «На протяжении двух месяцев я
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном

Еще по теме

Яценюк и Аваков дадут показания по делу Януковича
Аваков ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины
Аваков не знает, что будет с палаточным лагерем у Рады
Аваков подал в суд на Саакашвили