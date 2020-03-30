Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове

Лидия Мартынова

Около 200 австралийцев из штата Западная Австралия будут доставлены с круизного лайнера Vasco da Gama на туристический остров Роттнест для прохождения 14-дневного карантина, сообщает телеканал ABC.

По данным СМИ, круизный лайнер отправился в кругосветное путешествие шесть недель назад, однако его пришлось прервать из-за подозрения на коронавирус у одного из пассажиров. Проведенные позднее анализы оказались отрицательными. Тем не менее было принято решение не возобновлять поездку, а пассажирам и членам экипажа было запрещено покидать судно. В настоящее время судно находится в порту города Фримантл на территории штата Западная Австралия.