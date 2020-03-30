Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников

Вадим Карасев

Фото: @buzova86

Телеведущая Ольга Бузова назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки 28 и 29 марта, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса. Свое мнение она высказала в сторис Instagram.

«Безумно рада, что в Москве наконец ввели карантин. Потому что некоторые дегенераты этого не поняли! Что шашлыки нельзя жарить!» — отметила она. По словам певицы, она лично приняла все необходимые меры безопасности.

Ведущая также призвала своих поклонников прислушаться к требованиям о самоизоляции и выходить из дома только в прописанных в указе мэра случаях. «Я просто вас умоляю, давайте останьтесь дома. Не контактируйте ни с кем. Вот кто дома, только с ними и общайтесь», — подчеркнула Бузова.

Ранее похожее обращение к россиянам записала актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Она матом обругала жителей страны за прогулки во время пандемии коронавируса. Сама Гузеева находилась в автомобиле, когда увидела, что в городе «яблоку негде упасть».

25 марта президент России Владимир Путин объявил о нерабочей неделе. Он заявил, что выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля и позволят снизить распространение коронавируса. В Москве и многих городах России на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры.

Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в городе вводится режим всеобщей изоляции. Сообщалось, что на это решение повлияли как рост числа заболевших, так и «люди, которые пошли на шашлыки».