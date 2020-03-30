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Цена на нефть упала до минимума за 18 лет

Цена на нефть упала до минимума за 18 летФото: Globallookpress.com

Цены на эталонную нефть марки Brent упали до минимума за 18 лет. В понедельник, 30 марта, стоимость сырья в ходе торгов опускалась ниже 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 12:00 по московскому времени майские фьючерсы на Brent стоили 22,58 доллара, что является антирекордом с 2002 года. Затем цены на сырье немного отскочили, однако на момент написания материала так и не пробили отметку в 23 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в мае в понедельник в начале торгов опускались ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. На момент написания материала цена отскочила до 20,7 доллара.

Цены на нефть падают с начала 2020 года на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса и сверхпредложения на рынке. В начале марта Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сохранении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и вышли из соглашения. После этого Москва и Эр-Рияд объявили друг другу ценовую войну, обрушив мировые котировки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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