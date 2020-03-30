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Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек

Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек
Южная Корея за сутки зарегистрировала 78 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 195 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9661, скончались уже 158 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Ранее сообщалось о 152 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, теперь до 6 апреля. До 5 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), из числа новых случаев 14 обнаружены в городе Тэгу, 16 – в Сеуле, еще 15 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Погибли еще шесть человек, общее число жертв составляет 158, за прошедшие сутки из больниц выписаны 195 человек, общее число выздоровевших выросло до 5228. Анализы 13 тысяч 531 человека пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 372 тысячи анализов на коронавирус.


Пусане всего 118 случаев. Более 5 тысяч человек (53,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,6% случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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