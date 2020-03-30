Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человекФото: Marcel Kusch / Globallook

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 01:55 по московскому времени, по всему миру насчитывается 718 685 случаев заболевания COVID-19. Из них 33,8 тысяч человек умерли, еще 149 тысяч — вылечились.

На первом месте по количеству зараженных находятся США — там зарегистрировано 139,6 тысяч случаев. На втором месте находится Италия (97,6 тысяч заболевших), на третьем — Китай (82,1 тысяча заболевших). В десятку стран по числу зараженных также входят Испания, Германия, Франция, Иран, Великобритания, Швейцария и Нидерланды.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок, благотворительному фонду
Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок,
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Звездный Instagram: заразиться позитивом, а не коронавирусом
Звездный Instagram: заразиться позитивом, а не коронавирусом
Песков рассказал об обращении Путина к россиянам
Песков рассказал об обращении Путина к россиянам
Умер Юрий Бондарев, последний классик советской фронтовой прозы
Умер Юрий Бондарев, последний классик советской фронтовой прозы
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время
В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Движение поезда Москва — Сухум приостановлено
Движение поезда Москва — Сухум приостановлено
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
В Одессе свыше 20 человек подрались из-за портрета Сталина на автомобиле
В Одессе свыше 20 человек подрались из-за портрета Сталина на
Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций

Топ на сегодня

Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном

Еще по теме

Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 600 тысяч
Более 100 тысяч зараженных коронавирусом по всему миру вылечились
Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом