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Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций
. В отличие от музеев, понедельник, у театров день рабочий, но детских спектаклей в афише нет, несмотря на карантин. Королева дня сегодня музыка: слушайте Брамса, Бруха, Чайковского, Римского-Корсакова, Моцарта, Шопена и Вагнера. Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

C 2:30 (30 марта) до 01:30 (31 марта) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна видеозапись оперы "Тангейзер" Рихарда Вагнера. Дирижер – Джеймс Ливайн, режиссер – Отто Шенк. В ролях: Мишель де Янг, Йохан Бота, Петер Маттеи, Эва-Мария Вестбрук, Гюнтер Гройсбек.


начнется трансляция записи оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста". Постановка Дмитрия Чернякова, дирижер – Даниэль Баренбойм. В ролях: Ольга Перетятько, Анита Рачвелишвили, Йоханнес Мартин Кранцле и Анатолий Кочерга.

День

В 16:30 Русский музей приглашает на онлайн-экскурсию по иконе "Чудо Святого Георгия на Змии" ведущего специалиста по научно-просветительской деятельности музея.

Вечер Театр

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций
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