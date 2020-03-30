Цвет волос связан с продолжительностью жизни человека, выяснили ученые

Вадим Карасев

Исследование по выявлению связи между цветом волос и долголетием человека провели научные сотрудники Школы клинической медицины Кембриджского университета.

Эксперимент ученые проводили с участием более 100 тысяч добровольцев. По итогу проделанной работы специалисты выяснили, что цвет волос человека частично определяет продолжительность жизни, пишет Planet - today.

Например, темный от природы волосяной пигмент способствует раннему половому созреванию. Это, в свою очередь, чаще приводит к болезням сосудов или сахарному диабету второго типа.

А вот у людей, имеющих светлый волос, пубертатный период чаще наступает гораздо позднее. Ранее было выявлено, что благодаря позднему половому созреванию, человек реже сталкивается с болезнями сосудов или другими хроническими болезнями.

Также научные сотрудники считают, что в данном вопросе особое место занимает гипофиз. Именно он вырабатывает те гормоны, которые отвечают за пигментацию и созревание половых желез. Исследования в этой области планируется продолжить.