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Дана Борисова: «У меня нет регистрации, я бомж»

Дана Борисова: «У меня нет регистрации, я бомж»
Звезда была не слишком обеспокоена сложившейся эпидемической ситуацией в стране и активно посещала назначенные съемки. Так, недавно Дана Борисова пересекалась с Львом Лещенко, который сегодня лечится от коронавируса. Теперь ведущая хочет срочно сдать тест.

Накануне Дана побывала в студии программы «На самом деле», которую теперь ведет Тимур Еремеев: скоро в эфире покажут выпуск, посвященный их конфликту с Аленой Кравец. Также Борисова отметилась в программе Андрея Малахова: в съемках принял участие и Лев Лещенко, а через несколько дней попал в больницу с диагнозом — коронавирус.

Дана переживает, что могла заразиться, но вот проверить это пока не может. «У меня нет регистрации, я — бомж, и моя дочка тоже.... Уже год. Живу в апартаментах, но без регистрации. В одной конторе мне отказались делать тест без регистрации, а в другой спросили, была ли я за границей за последний месяц, сколько мне лет и контактировала ли я с зараженными. Сказали, что я в группе риска: «Не приходите к нам, сидите дома. По полису звоните». А там очередь 1000 человек, непонятно куда надо ехать... Естественно, я по полису не поеду», — призналась Дана.

Не так давно поползли слухи о том, что Борисова вновь начала употреблять запрещенные вещества. Однако Дана опровергла домыслы, предоставив результаты анализов. 

Сегодня теледива почувствовала серьезное недомогание: начался сухой кашель и охрип голос. Из-за этого сорвалось озвучивание ее книги. Напомним, что Борисова написала мемуары о карьере на телевидении и личной жизни. Начинается издание рассказом о том, как блондинка начинала работу в «Армейском магазине».

«У меня был строгий начальник, мне он очень нравился и, откровенно говоря, мы с ним интимно сблизились, он стал моим первым мужчиной. Я даже делала аборт из-за него, так как он очень любил свою жену и не мог ее оставить… В итоге вся эта «Санта-Барбара» мне надоела. Мне исполнилось двадцать пять, и я чувствовала, что «Армейскому магазину» нужна молодая ведущая, поскольку солдатам было по восемнадцать лет. А мне хотелось развиваться. И тогда я решила отправиться в свободное плавание на «Ru.TV». Но былых денег и выгодных условий на музыкальном канале я не нашла, и мне снова пришлось вернуться в ненавистную передачу», — писала Дана.

Фото: личный архив, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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