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Диккенс, Остин, Уайльд: в сети обсуждают любимые книги Кейт Миддлтон

Диккенс, Остин, Уайльд: в сети обсуждают любимые книги Кейт Миддлтон

На выходных в сети появились новые фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские решили своим примером убедить граждан соблюдать режим самоизоляции в разгар пандемии коронавируса.

Так, на снимках Кейт и Уильям запечатлены у себя дома за работой — герцоги созванивались с организациями, чьими патронами они являются.


Кейт Миддлтон

Но внимательных поклонников заинтересовали и детали. На фото Кейт пользователи сети рассмотрели коллекцию книг, в которой сразу узнали собрание классической литературы.


Так, в эту серию входят следующие книги: Чарльз Диккенс, "Рождественская песнь и другие рождественские повести"; Уильям Шекспир, "Сонеты и „Жалоба влюбленной“"; Джейн Остин, "Чувство и чувствительность"; Джейн Остин, "Нортенгерское аббатство"; Джейн Остин, "Мэнсфилд-парк"; Томас Харди, "Тэсс из рода д'Эрбервиллей"; Джордж Элиот, "Миддлмарч"; Оскар Уайльд, "Портрет Дориана Грея"; Артур Конан Дойл, "Собака Баскервилей"; Джейн Остин, "Эмма"; Гомер, "Одиссея"; Чарльз Диккенс, "Холодный дом".

Коллекция книг в твердой обложке выпущена издательством Penguin и отличается красивым авторским оформлением, выполненным художницей Коралией Бикфорд-Смит.


Кейт Миддлтон и принц Уильям

Известно, что Кейт и Уильям любят читать и всячески прививают эту любовь и своим детям. Так, герцог Кембриджский признавался, что их с Кейт дети обожают книгу Джулии Дональдсон "Номер на метле" (Room on the Broom) и он часто читает им ее. При встрече с автором истории о дружелюбной ведьме Уильям даже в шутку отметил:

Вы понимаете, скольких родителей вы спасаете вечерами, когда приходится укладывать детей спать?

Как известно, Джордж и Шарлотта также хорошо знакомы и с приключениями Гарри Поттера — книги Джоан Роулинг им читает их дедушка, принц Чарльз.


Принц Джордж, принц Чарльз, принц Уильям, королева Елизавета II

Он читает им "Гарри Поттера" по ролям разными голосами, и я думаю, что дети действительно ценят это,

— отмечала супруга Чарльза Камилла Паркер-Боулз в одном интервью.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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