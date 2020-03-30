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Дмитрий Тарасов подарил Костенко на день рождения Porsche Cayenne

Дмитрий Тарасов подарил Костенко на день рождения Porsche Cayenne
Анастасия Костенко отпраздновала личный праздник в кругу семьи, находясь на самоизоляции. Однако невозможность пригласить друзей футболист сполна компенсировал дорогими подарками. Модель осталась в восторге от щедрости мужа.

Вчера Анастасия Костенко отметила 26-летие. Мама двоих детей с самого утра получала поздравления и приятные пожелания от коллег и друзей, но самые лучшие подарки ей преподнес любимый супруг. Так, он опубликовал трогательное послание для любимой, а затем пригнал к их загородному дому шикарный белоснежный автомобиль Porsche Cayenne — примерная стоимость, которого стартует от пяти миллионов рублей, в зависимости от комплектации. «Очень долго откладывал, четыре года», — сообщил Дмитрий.

Вокруг иномарки он поставил несколько десятков корзин с цветами, а также привязал большие воздушные шары. Анастасия не смогла сдержать эмоций. «Что ж, четверть моего века прожита замечательно и завершена на сладкой ноте. Еще один год выдался местами изматывающим, но в целом — волшебным, ведь мы были всегда вместе: физически и духовно», — заявила Костенко. 

Жена Тарасова отметила, что во время беременности у нее бушевали гормоны, а ожидание второго ребенка она сравнила со школой для двоих. «Мой любимый муж всегда относился с пониманием и быстро помог мне совладать с собой, и мы просто наслаждались процессом», — считает женщина.

В итоге Костенко считает, что стала мудрее, а также научилась слышать и доносить информацию для других. Днем Анастасия продолжила принимать поздравления, одно из них пришло от старшей дочери — Миланы, которая представила забавный танец для родителей. Позже вечером Дмитрий Тарасов опубликовал несколько сториз с братьями Миранчуками — футболистами московского «Локомотива».

«Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это: спасибо, Бог, спасибо», — написала Костенко.  

В комментариях к посту подписчики целый день присылали поздравления и говорили о том, что рады за Анастасию, а также пожелали здоровья ее супругу, который сейчас восстанавливается после травмы.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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