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Дональд Трамп: Я позвоню Путину, чтобы обсудить цены на нефть и коронавирус

Дональд Трамп: Я позвоню Путину, чтобы обсудить цены на нефть и коронавирус

В ближайшее время президент США Дональд Трамп намерен позвонить по телефону президенту России Владимиру Путину. Об этом американский лидер объявил сегодня, 30 марта, в эфире телеканала Fox News.

Он намерен обсудить вопросы энергетики, торговли и ситуацию с распространением коронавируса. Кроме того, Трамп не исключил, что темой также станет ситуация в Венесуэле.

При этом президент США отметил важность поддержания диалога с Россией.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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