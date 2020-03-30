Дональд Трамп: Я позвоню Путину, чтобы обсудить цены на нефть и коронавирус

Алексей Вольцев

В ближайшее время президент США Дональд Трамп намерен позвонить по телефону президенту России Владимиру Путину. Об этом американский лидер объявил сегодня, 30 марта, в эфире телеканала Fox News.

Он намерен обсудить вопросы энергетики, торговли и ситуацию с распространением коронавируса. Кроме того, Трамп не исключил, что темой также станет ситуация в Венесуэле.

При этом президент США отметил важность поддержания диалога с Россией.