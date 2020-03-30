Движение поезда Москва — Сухум приостановлено

Алексей Вольцев

Движение пассажирского поезда № 305/306 сообщением Москва — Сухум с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приостановлено с 00.00 часов 30 марта, сообщает сайт РЖД.

«Отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля из Сухума. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно. Поезд № 305 Москва — Сухум, который отправился из Москвы 28 марта, проследует только до станции Адлер. В обратный рейс поезд № 306 отправится со станции Адлер 31 марта в 01:06 в соответствии со своим обычным расписанием», — говорится в сообщении.



Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда, в течение полугода пассажиры могут сдать их сдать в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775−00−00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605−20−00 (для звонков с территории иностранных государств).