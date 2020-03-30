Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Движение поезда Москва — Сухум приостановлено

Движение поезда Москва — Сухум приостановлено

Движение пассажирского поезда № 305/306 сообщением Москва — Сухум с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приостановлено с 00.00 часов 30 марта, сообщает сайт РЖД.

«Отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля из Сухума. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно. Поезд № 305 Москва — Сухум, который отправился из Москвы 28 марта, проследует только до станции Адлер. В обратный рейс поезд № 306 отправится со станции Адлер 31 марта в 01:06 в соответствии со своим обычным расписанием», — говорится в сообщении.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда, в течение полугода пассажиры могут сдать их сдать в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775−00−00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605−20−00 (для звонков с территории иностранных государств).

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок, благотворительному фонду
Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок,
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Звездный Instagram: заразиться позитивом, а не коронавирусом
Звездный Instagram: заразиться позитивом, а не коронавирусом
Песков рассказал об обращении Путина к россиянам
Песков рассказал об обращении Путина к россиянам
Умер Юрий Бондарев, последний классик советской фронтовой прозы
Умер Юрий Бондарев, последний классик советской фронтовой прозы
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время
В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Движение поезда Москва — Сухум приостановлено
Движение поезда Москва — Сухум приостановлено
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
В Одессе свыше 20 человек подрались из-за портрета Сталина на автомобиле
В Одессе свыше 20 человек подрались из-за портрета Сталина на
Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций

Топ на сегодня

Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном

Еще по теме

Пассажиры отмененного поезда Москва — Ницца смогут сдать билеты
РЖД сообщили об отмене поездов между Россией и Латвией
РЖД отменили поезда в Узбекистан и Азербайджан
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем