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Двое россиян сбежали из-под карантина по коронавирусу

Двое россиян сбежали из-под карантина по коронавирусуФото: пресс-служба правительства Приморского края

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы из-под карантина. Их данные переданы полиции, сообщается на сайте регионального правительства.

Пара посещала Израиль и после возвращения в Россию была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Диагноз у них пока не известен.

Глава края Олег Кожемяко отметил, что эти люди должны были соблюдать 14-дневный карантин из-за поездки в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Губернатор предположил, что россияне создали угрозу общественной безопасности, за это полагается штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее правительство захотело ужесточить наказание для нарушителей карантина и увеличить штрафы. Для граждан они составят до 300 тысяч рублей, для чиновников — до 500 тысяч, для организаций — до миллиона.

В Приморском крае официальное двое зараженных. Один человек приехал из Мексики, другой — из европейской страны. Состояние обоих стабильное. По данным на 29 марта, всего в России зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев инфицирования.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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