Дымка для волос, маска-сорбет с дыней, черешневый блеск и другие бьюти-новинки

Вадим Карасев

Помады с пчелиным воском, лицом которых стала Кара Делевинь, хайлайтер-пудра для лица от Рианны, туалетная вода с ароматом ромового тирамису, увлажняющая эмульсия-сорбе для комбинированной кожи и другие весенние новинки.

Губная помада Stellar Halo Shine, Dior (2 850 руб.)

Поклонники культового бальзама Dior Addict, ликуйте! Появилось целых две новых его версии. Помады Stellar Halo Shine со звездой на стике обогащены натуральным пчелиным воском, который отвечает не только за зеркальный блеск, но и за увлажнение. В коллекции представлено 15 оттенков: от нюдовых до ярко-малиновых.





Блеск Stellar Gloss напоминает увлажняющий бальзам: создает на губах глянцевый эффект, а за счет растительного комплекса из алоэ, клюквы и витамина Е защищает их от сухости.

Аппликатор с трехдольными щетинками в форме звезды помогает нанести средство быстро и легко. В коллекции представлено 12 различных оттенков: от персиковых до черешневых.









Хайлайтер-пудра для лица Diamond Bomb, Fenty Beauty (3 120 руб.)

До недавних пор самый крутой хайлайтер от Fenty Beauty под названием Diamond Bomb был представлен только в одном серебристом оттенке. В этом месяце Рианна выпустила этот бестселлер с той же формулой, но в карамельном цвете Cognac Candy.

Оттенок сияющий и многомерный, он окутывает лицо и тело переливами кристаллов — нарядом, в котором Рианна знает толк. Это лимитированное издание, так что поторопитесь, если хотите заполучить его.





Аромат Crazy for oud, Mancera (9 600 руб. за 60 мл)

Виски, ромовый тирамису с нотами ванили — новый аромат от Mancera хочется есть большой ложкой. Терпкость оттеняют итальянские цитрусовые и белоснежная магнолия.

Свое название композиция оправдывает наличием ярких сандаловых и удовых нот, которые органично сочетаются с аккордами влажного дубового мха и мягкой янтарной амброй.





Тушь для ресниц Glamolash XXL и пудра Peach Powder, Rodial (2 700 руб. и 5 900 руб.)

Недавно в России появились новинки декоративной косметики от марки Rodial, основанной в Лондоне Марией Хатцистефанис. Это тушь для ресниц Glamolash XXL в двух оттенках и пудра Peach Powder.





Тушь, в состав которой входит карнаубский воск, не только удлиняет ресницы и дарит им объем, но и ухаживает за ними благодаря растворимому коллагену. А специальная увлажняющая формула обеспечивает мягкость и гладкость. Тушь можно наслаивать сколько душе угодно, при этом не опасаясь появления комочков.





Вторая новинка — это улучшающая цвет лица пудра Peach Powder. Она выпущена в одном универсальном цвете, который, как обещают, подходит для большинства тонов кожи.

Пудра нейтрализует серые и пепельные оттенки и ловко маскирует темные круги под глазами. Ее можно носить как поверх тонального крема для фиксации, так и самостоятельно — для создания ровного и здорового тона. Если кожа жирная, то визажисты рекомендуют нанести пудру большой кистью, оставить на 10 минут, а затем аккуратно смахнуть возможные излишки для естественного покрытия. Новинки можно найти в ЦУМе, Aizel, салонах Buro Beauty и Be Beauty Bar на Рочдельской.

Увлажняющая эмульсия-сорбе Hydra Life, Dior (4 600 руб.)

Мы являемся поклонниками линии Hydra Life с момента ее запуска в 2017 году. На этот раз эксперты марки решили сосредоточиться на уходе за комбинированной кожей. Она склонна к жирности, и ей необходима особая доза увлажнения.





Для кожи смешанного типа эксперты лаборатории Dior создали специальную формулу — эмульсию-сорбе. Средство работает за счет экстракта мальвы, гиалуроновой кислоты, порошка целлюлозы (он поглощает излишки кожного себума) и экстракта семян растения руку.

Эмульсия-сорбе сочетает в себе три ключевых действия, которые делают комбинированную кожу красивой: она увлажняет, матирует и глубоко питает. Аромат у новинки такой же, как и у других средств линии: свежий и обволакивающий.

Ночной эликсир для зоны вокруг глаз "Мгновенная перезагрузка кожи", L'Occitane (4 900 руб.)

У ночного эликсира "Мгновенная перезагрузка кожи", который вышел два года назад, появился младший брат — для зоны вокруг глаз.





В целом состав практически не изменился. Эфирное масло иммортеля является антиоксидантом и борется с признаками старения, экстракт акмеллы разглаживает морщины, делая кожу гладкой и увлажненной, а экстракт майорана запускает механизм восстановления кожи. Но новый ингредиент все-таки есть — это растительный комплекс, который уменьшает темные круги под глазами и отечность. Обещают, что заметный эффект будет виден после недели использования.

Тонизирующая маска-сорбет для лица и кожи вокруг глаз, L'Occitane (3 200 руб.)

Сидя дома на карантине, так и хочется опробовать новую маску. Для тех, кто в заточении переживает за цвет лица, марка L'Occitane подготовила маску-сорбет с экстрактом дыни, известной своими антиоксидантными свойствами.

Средство борется с обезвоженностью кожи и избавляет от отеков под глазами. Новинку можно использовать в качестве жидких патчей — просто нанесите толстый слой на область вокруг глаз, оставьте на пять минут, удалите остатки ватным диском, а затем смойте.





Тушь для удлинения и объема ресниц Le Volume Stretch de Chanel, Chanel (2 790 руб.)

Два года назад дом Chanel представил первую тушь, щеточка которой создана на 3D-принтере. С самого момента запуска тушь получила признание во всем мире и по сей день не покидает топ-5 продаж в Европе. Этой весной эксперты марки представили тушь Le Volume Stretch de Chanel, которая тоже имеет полное право называться инновационной, на ее щеточку подано четыре патентные заявки.





Тонкая, вытянутая и изогнутая щеточка в форме эллипса скручивается и вытягивается во всех направлениях, а затем принимает первоначальную форму. Самые длинные щетинки, в центре, захватывая каждую ресницу, расчесывают их, вытягивая по всей длине, а самые короткие, на концах, плотно покрывают их тушью.

В составе — комбинация из нескольких восков (канделильского и карнаубского), сложные эфиры жожоба, пчелиный воск и целлюлоза в оболочке из черных пигментов в оттенке carbon black.

Дымка для волос Woman In Gold, Kilian (11 тыс. руб.)

Kilian представил свою первую дымку для волос с восточно-цветочным ароматом Woman in Gold. Над композицией работали парфюмер Калис Беккер и основатель бренда Килиан Хеннесси. Аромат манит нотами масла бергамота, розового абсолюта и ванили. Он навеян контрастными золотистыми узорами на культовой картине Густава Климта — портрете Адель Блох-Бауэр.





Дымка окутывает, словно вуаль из тончайшего шелка, а ее тщательно продуманная формула увлажняет и защищает волосы от ультрафиолетовых лучей.

Можно использовать средство вместе с ароматом Woman In Gold для создания более насыщенного и объемного шлейфа, но мы все же советуем не перебарщивать, а наносить лишь в качестве завершающего штриха при укладке.

Крем-мыло и жидкое мыло "Чистота и свежесть", Fa (150 руб.)

Весенние новинки от Fa особенно актуальны в непростые времена, когда забота о здоровье выходит на первый план. Марка представила жидкое мыло в экономичной упаковке без минеральных масел и с нейтральным pH, подходящее для частого применения. Оно очищает руки, не пересушивая кожу и не оставляя ощущения стянутости. А самое главное — обладает антибактериальным эффектом.

На выбор несколько ароматов: кокосовой воды, лайма и апельсина.



