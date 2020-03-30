Евгений Петросян стал прадедушкой

Алексей Вольцев

Дочь Евгения Петросяна недавно стала бабушкой, но до сих пор не может сообщить отцу о радостном событии. Сейчас юморист практически не общается с Викториной из-за того, что она встала на сторону Елены Степаненко.

На прошлой неделе стало известно, что у 74-летнего Евгения Петросяна и его возлюбленной Татьяны Брухуновой родился сын. Малыша вынашивала суррогатная мама, а пополнение в семье юмориста держалось в строжайшей тайне. Дочь артиста Викторина узнала о радостном событии от Елены Степаненко. Наследница Петросяна находится в очень теплых отношениях с его бывшей женой, а вот с новой пассией папы так и не смогла подружиться.

Уже много лет Викторина живет в США вместе с сыновьями Андреем и Марком. Однако сейчас единственная дочь Петросяна находится в России. Она прилетела в Москву, чтобы пообщаться с отцом, но из-за семейных конфликтов нормального разговора так и не получилось. Когда же Викторина решила отправиться домой, границы закрыли из-за распространения коронавируса.





«Викторина в шоке: она не понимает, когда теперь вернется в США. А там у нее много дел: бизнес, плюс большая семья. Не так давно Викторина стала бабушкой — у одного из ее детей родился ребенок», — сообщила подруга женщины.

Как выяснили журналисты, Петросян стал отцом и прадедом практически одновременно. Правда, о радостном событии он так и не узнал. Напомним, что сейчас Евгений Ваганович почти не общается с дочерью. Юмориста очень обидело, что после развода наследница встала не на его сторону, а начала защищать Елену Степаненко.

«С Еленой у них сложились очень теплые отношения: Викторина целиком и полностью на ее стороне, что очень не нравится Евгению Вагановичу. В этот приезд Викторина решила жить отдельно от Степаненко. Она остановилась в одной из квартир юмористки», — рассказала подруга Викторины.

При этом сам Петросян о своей личной жизни рассказывать не любит. Так, он не стал подтверждать или отрицать информацию о рождении у него сына. Юморист заявил, что посторонних не должны волновать перемены в его семье.

Сейчас Евгений Ваганович продолжает судиться с Еленой Степаненко за совместно нажитое имущество. Супруги делят не только квартиры и машины, но и огромную коллекцию антиквариата. Их состояние оценивается в миллиард.

По материалам «Собеседник.ru»

Фото: Anatoly Lomokhov / Legion-Media, Facebook.com

