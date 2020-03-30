Финляндия продлит ограничения по коронавирусу
Сегодня, 21:56 Анастасия Иванова
Правительство Финляндии продлит принятые в стране ограничительные меры по борьбе с коронавирусом до 13 мая, сообщает в понедельник правительство Финляндии.
Ранее ограничения были введены до 14 апреля.
"Сегодня правительство решило продлить введенные ранее меры сдерживания, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и защитить группы риска, до 13 мая", - говорится в сообщении.
Ожидается, что данные решения будут одобрены парламентом страны во вторник.
По материалам: ria.ru