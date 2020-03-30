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Финляндия продлит ограничения по коронавирусу

Финляндия продлит ограничения по коронавирусу
Правительство Финляндии продлит принятые в стране ограничительные меры по борьбе с коронавирусом до 13 мая, сообщает в понедельник правительство Финляндии.

Ранее ограничения были введены до 14 апреля.

"Сегодня правительство решило продлить введенные ранее меры сдерживания, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и защитить группы риска, до 13 мая", - говорится в сообщении.


Ожидается, что данные решения будут одобрены парламентом страны во вторник.

# В мире
По материалам: ria.ru

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