Финляндия продлит ограничения по коронавирусу

Анастасия Иванова

Правительство Финляндии продлит принятые в стране ограничительные меры по борьбе с коронавирусом до 13 мая, сообщает в понедельник правительство Финляндии.

Ранее ограничения были введены до 14 апреля.

"Сегодня правительство решило продлить введенные ранее меры сдерживания, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и защитить группы риска, до 13 мая", - говорится в сообщении.

Ожидается, что данные решения будут одобрены парламентом страны во вторник.