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«Газпром» не подтвердил размер компенсации $ 1,5 млрд польской PGNiG

«Газпром» не подтвердил размер компенсации $ 1,5 млрд польской PGNiG

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у «Газпрома» арбитраж на $ 1,5 млрд. Однако в «Газпроме» пока не подтверждают оценку размера компенсации.

В понедельник, 30 марта, «Газпром экспорт» получил решение Арбитражного трибунала в Стокгольме по данному делу, заявили в компании.

«В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно», — говорится в комментарии «Газпром экспорта».

Как уточняет «Интерфакс», суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу «Ямал-Европа» ретроактивно с ноября 2014 года. PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и «Газпром экспорта» в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Как указывало ИА Newstes, судя по всему, разбирательство с польской компанией пошло по украинскому сценарию. «Нафтогаз Украины» до этого сумел добиться в Стокгольмском арбитраже в разбирательстве с «Газпромом», чтобы формула цены с нефтяной привязкой была заменена на привязку к цене на немецком хабе NCG.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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