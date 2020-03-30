Гороскоп Павла Глобы на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Старайтесь следовать рекомендациям одного из самых опытных астрологов России. Это поможет вам прожить последние дни марта и первые дни апреля правильно, без эксцессов и без проблем.

Портал Woman`s day поделился мнением эксперта о том, что на этой неделе будет важнее всего, а что можно считать второстепенным. Для многих из нас это время станет достаточно непростым, но не только из-за сложившейся ситуации в мире, а из-за того, что звезды и планеты окажутся не в лучшем положении.

Овен

Овнам стоит внимательнее относиться к финансам, особенно во второй половине недели, когда звезды и планеты перейдут в состояние дисгармонии. Несмотря на это, энергетика звезд заставит Овнов действовать, больше работать, больше общаться и заводить знакомства. Быстрые заговоры на привлечение денег помогут повысить доходы и оптимизировать расходы.

Овны могут стать более нервными и напряженными. Это не самым лучшим образом скажется на общении с близкими и второй половинкой. Павел Глоба советует не рисковать, потому что любая ошибка может стать роковой в любви. Простым словом Овны могут оттолкнуть от себя любимого человека и нажить себе новых врагов на работе.

Телец

Если последние два дня марта будут размеренными и спокойными, то в апреле начнутся «американские горки». 1 и 2 числа звезды будут очень созидательными, а уже 3 апреля их настроение станет деструктивным, но ближе к воскресенью ситуация снова изменится в лучшую сторону. Стоит больше заниматься домашними делами и проявлять спокойствие.

Можно сделать домашнюю энергетику более мощной при помощи уборки. Сильные потоки помогут в духовных поисках и даже при гаданиях на судьбу. Лучше чаще бывать дома и наслаждаться приятной обстановкой, но при этом не лезть в душу к партнеру и родственникам. Павел Глоба советует пока держать эмоции при себе.

Близнецы

Близнецам стоит быть осторожнее при знакомствах анализируя людей более тщательно. Узнать характер можно по цвету глаз — этот метод будет полезен для оценки совместимости. В целом неделя будет очень непростой, так как уже в понедельник звезды станут деструктивными. Астролог советует больше заниматься домашними делами.

Необходимо дать своим близким и второй половинке больше свободы, но при этом стремиться к пребыванию внутри родных стен. Не нужно бояться заниматься своими делами. Также стоит позвонить дальним родственникам, друзьям. Стоит расценивать эту непростую неделю возможностью сменить обстановку. Нужно следить за своим здоровьем более тщательно.

Рак

Возможно, что на этой неделе придется больше отдыхать. Это поможет восстановить ауру и биополе, найти в себе силы для движения вперед. В финансовой и деловой сферах необходимо будет вкладывать очень много времени в те дела, которые Раки посчитают основными и самыми актуальными. На все второстепенное лучше даже пока не смотреть.

Благоприятным для любовной активности и семейных посиделок станет самый конец недели. Стоит провести выходные с родственниками и близкими, но не с теми, кто живет далеко, а с теми, кто проживает под одной крышей с самими Раками. Необходимо больше времени посвящать общению, совместным делам, потому что на буднях времени для этого не останется.

Лев

Львам стоит начать неделю с очищения дома от негативной энергетики. Домашняя обстановка — это лучшее из всего, Что только можно придумать на данный момент для людей этого Знака. Астролог советует окружать вторую половинку, детей и родителей добротой, лаской, вниманием. Также полезно будет налаживать и деловые контакты, но уже удаленно.

Самыми благоприятными днями для Львов могут считаться понедельник и вторник. Конец марта окажется крайне продуктивным. Лучше всего будет заниматься делами дома — креативной деятельностью и принятием важных решений. Не стоит заниматься лишь работой. Можно время от времени переключаться на отдых и развлечения.

Дева

Это тяжелое время, в которое придется брать на себя больше ответственности и жертвовать личным временем ради близких. Тем не менее, стоит помнить о том, что личные проблемы тоже очень важны, но они могут стать камнем преткновения для любви и создания домашнего уюта. Важно помнить об окружающих, вести себя спокойно и верить в то, что мысль материальна.

Звезды и планеты будут постоянно менять свою энергетику, что неминуемо отразится на удаче Дев, на их настроении. Мотивация будет то приходить, то уходить, но не стоит бить тревогу и переживать. Всё получится довести до конца, если обзавестись небольшой уверенностью и заручиться поддержкой родственников, друзей и второй половинки.

Весы

Апрель начнется с очень позитивной ноты. 1 и 2 числа звезды войдут в гармонию с планетами. Жизнь заиграет для Весов новыми красками. 4 числа, к сожалению, придется встретиться с эмоциональными проблемами из-за резкого упадка настроения звезд. Стоит сосредоточиться на простой монотонной работе и не принимать важных решений.

Возможно, необходимо будет больше идти на компромисс, особенно с близкими. Также астролог советует следовать закону притяжения, чтобы осуществить свои мечты и добиться целей быстрее и с меньшими затратами энергии. Время не будет удачным для начала романов, для знакомств с новыми людьми. Лучше воздержаться от споров.

Скорпион

Как известно, нам часто помогает наше шестое чувство. На этой неделе звезды и планеты обострят его у Скорпионов. Также им помогут полезные талисманы для усиления интуиции. В работе и бизнесе полезно будет полагаться на предчувствие. В любви же лучше следовать здравому смыслу. Возможно, придется научиться идти на поводу ку второй половинки.

Энергетика звезд и планет идеально подходит для уединения и личных дел. Вполне возможно, что находиться долгое время рядом с близкими людьми будет очень непросто, однако, это будет лучшим решением. Особенно актуально это 1, 2 и 5 апреля -в самые благоприятные дни недели. А вот 3 числа лучше искать возможность побыть в уединении.

Стрелец

У Стрельцов начинается белая полоса. Их ждет большая удача практически во всех новых начинаниях. Особенно сильно им повезет в плане совершения покупок. Астрологи советуют покупать различные вещи удаленно — через интернет. Также полезно будет следовать важным правилам привлечения денег. Советы близких людей будут крайне полезными.

Также советы близких помогут правильно планировать дела, принимать важные решения. Одиноким Стрельцам лучше сосредоточиться на творчестве и работе. Семейным представителям Знака можно как следует отдохнуть бок о бок с детьми или второй половинкой. Стоит опасаться неудач только 30 марта — в самый неблагоприятный день.

Козерог

Неделя будет непростой, потому что звезды окажутся в дисгармонии с планетами. Стоит избегать излишней физической активности. Необходимо следовать советам о том, как всегда оставаться в тонусе. Это поможет Козерогам преодолевать самые большие трудности и делать свою жизнь ярче 24 часа в сутки и все семь предстоящих дней этой недели.

Это прекрасное время для домашних дел, уборки. В родных стенах полезно будет заниматься работой, проводить побольше времени с любимым человеком. Можно также заниматься покупками, смотреть фильмы и расслабляться любым удобным способом. Не стоит выезжать за пределы родного города и много общаться с незнакомцами. Стоит побыть наедине с собой.

Водолей

У Водолеев начинается период повышенной активности в делах и в любви. Полезной станет деловая переписка, а также знакомства в социальных сетях. Павел Глоба советует представителям этого Знака Зодиака проявлять физическую активность, делать зарядку, проветривать помещение. Советы астрологов на каждый день помогут стать удачливее.

Одиноким Водолеям стоит помнить о том, что это идеальное время для любовных признаний, проявления симпатии, заботы, доброты. Тем. Кто уже давно находится в отношениях, не повредит немного свободы. Можно остаться дома на выходных, но заняться каждому своим делом. Этот период очень важен для всех, кто рожден под этими звездами.

Рыбы

Рыбам стоит попробовать запрограммировать свою энергетику на успех. Лучше успеть сделать это до наступления выходных, когда звезды и планеты войдут в сильный диссонанс, чем вызовут вспышки неуверенности и грусти. Можно использовать эту неделю как возможность подтянуть свои знания в какой-нибудь области, начать обучение.

Это идеальное время для решения личных вопросов и дилемм. Полезными станут покупки для дома, сюрпризы для второй половинки и детей, родителей. Главное при всем при этом пользоваться интуицией, которую обострят звезды и планеты. Рыбам удастся выйти победителями почти из любой ситуации.