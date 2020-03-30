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Госдума завтра примет закон о 7 годах тюрьмы за нарушение карантина

Госдума завтра примет закон о 7 годах тюрьмы за нарушение карантина

31 марта Государственная дума намерена принять в первом и последующим чтениях законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, все процедуры будут соблюдены.

Володин отметил, что всем депутатам следует быть на месте к 10:00, чтобы иметь запас времени на полное рассмотрение и окончательное принятие закона. Как сообщает "Интерфакс", документу присвоили номер 929651-7.

Согласно законопроекту, максимальное наказание за нарушение карантина составит 7 лет лишения свободы. Такой вариант предусмотрен в случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших смерть двух и более человек.

Штрафы за умышленное нарушение карантина повлекшее угрозу массового заболевания людей, будет достигать 2 млн рублей. В этом случае также возможно тюремное заключение на срок до пяти лет. Аналогичные наказания предусмотрены и в случае, если по неосторожности была причинена смерть человеку.

По состоянию на 30 марта в России всего заболели 1836 человек, из них за недавние сутки – 302. 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. Почти 1100 из инфицированных ранее прибыли из других стран.

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По материалам: uposters.ru

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