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Хакер украл тайны компании AMD на 100 миллионов долларов

Хакер украл тайны компании AMD на 100 миллионов долларов
На популярном сайте программистов Github появились секретные данные компании AMD. Хакер взломал серверы AMD и украл конфиденциальные документы с исходными кодами графических процессоров нового поколения AMD Navi и Arden – последний является процессором для игровой приставки Xbox Series X от Microsoft.

Злоумышленник начал шантажировать AMD и Microsoft тем, что если ему не выплатят 100 миллионов долларов, то он выложит оставшуюся часть информации на всеобщий доступ, сообщает TorrentFreak.

Видеокарты – большой бизнес для AMD. Компания – один из ведущих брендов с долей 32% на рынке настольных компьютеров. Более того, AMD уже долго время является производителем систем на чипе для Microsoft и Sony, использующих ее технологии для производства игровых приставок PS4 и Xbox One.
Злоумышленнику удалось получить исходные коды графики Navi 10, Navi 21 и Arden осенью 2019 года. Информация содержалась на одном из рабочих компьютеров, а получить ее удалось, применив особый способ взлома. При этом данные не были надежно защищены шифрованием. Затем на платформе разработки Github AMD обнаружила созданный репозиторий xxXsoullessXxx и проект под названием AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE, где располагалась часть украденной интеллектуальной собственности. Github немедленно отреагировал на запрос AMD, отключив хранилище.

Взломщика это не остановило. Он заявил, что планирует продать материалы за 100 миллионов долларов. Если покупатель не найдется, злоумышленник обещает передать данные избранным людям. Однако в компании считают, что украденная информация не скажется на конкурентоспособности или безопасности графических продуктов, так как новым владельцам воспользоваться ею в полной мере не удастся.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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