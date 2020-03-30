Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Испанская принцесса Мария Тереза скончалась от коронавируса

Испанская принцесса Мария Тереза скончалась от коронавируса

В Испании от последствий заражения коронавирусной инфекции скончалась принцесса Мария Тереза – двоюродная сестра короля Филиппа VI. Это первый подобный случай среди королевских семей.

Марии Терезе было 86 лет, в силу этого она входила в зону особого риска. Ее гибель подтвердил представитель королевской семьи Сикст Генрих Бурбон-Пармских.

Скончавшаяся принцесса запомнилась, как сторонницы и социализма, и монархии одновременно. Она не оставила наследников, поскольку никогда не выходила замуж и жила одна.

Как сообщал Ruposters, ранее коронавирус диагностировали у 71-летнего принца Чарльза. В случае с его супругой тест оказался отрицательным.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек
Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек
Снежана Георгиева о борьбе с раком: «На протяжении двух месяцев я видела только врачей»
Снежана Георгиева о борьбе с раком: «На протяжении двух месяцев я
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
СМИ: у советника Нетаньяху  выявили коронавирус
СМИ: у советника Нетаньяху  выявили коронавирус
Пасха в 2020 году: отмечаем в апреле
Пасха в 2020 году: отмечаем в апреле
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
Украина торгуется с МВФ и считает голоса
Украина торгуется с МВФ и считает голоса
Подсчитано число проигнорировавших самоизоляцию московских пенсионеров
Подсчитано число проигнорировавших самоизоляцию московских пенсионеров
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Музеи, театры и библиотеки России устроили "скучающий флешмоб"
Музеи, театры и библиотеки России устроили "скучающий флешмоб"
Испанская принцесса Мария Тереза скончалась от коронавируса
Испанская принцесса Мария Тереза скончалась от коронавируса
Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок, благотворительному фонду
Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок,

Топ на сегодня

Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном

Еще по теме

Принцесса Шарлотта растет билингвой: двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма заговорила по-испански
Шведский принц Карл Филипп и принцесса София окрестили 4-месячного сына Александра
На трассе во Франции ограбили бельгийскую принцессу Астрид
Британская принцесса извинилась за «расистскую» брошь