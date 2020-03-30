Испанская принцесса Мария Тереза скончалась от коронавируса

Вадим Карасев

В Испании от последствий заражения коронавирусной инфекции скончалась принцесса Мария Тереза – двоюродная сестра короля Филиппа VI. Это первый подобный случай среди королевских семей.

Марии Терезе было 86 лет, в силу этого она входила в зону особого риска. Ее гибель подтвердил представитель королевской семьи Сикст Генрих Бурбон-Пармских.

Скончавшаяся принцесса запомнилась, как сторонницы и социализма, и монархии одновременно. Она не оставила наследников, поскольку никогда не выходила замуж и жила одна.

Как сообщал Ruposters, ранее коронавирус диагностировали у 71-летнего принца Чарльза. В случае с его супругой тест оказался отрицательным.