Из-за режима изоляции власти Москвы готовы выплачивать пособия, потерявшим работу

Вадим Карасев

В связи с тем, что Москва вводит общий режим самоизоляции, потерявшие работу жители столицы, могут претендовать на выплату пособия.

О том, что есть возможность получить денежную компенсацию по потере работы из-за принятых мер, связанных с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом пишет Лента, ссылаясь на его блог.

Уточняется, что на данное пособие могут претендовать те, кто потерял работу именно из-за ситуации с коронавирусом. В конкретном случае обсуждается обязательный режим самоизоляции для жителей столицы. Размер ежемесячной выплаты составит 19 500 руб. Это лишь одна из немногих мер поддержки, которую власти Москвы намерены реализовать.

Также сообщается, что для получения этой компенсации не нужно документального подтверждения или обращения куда-то. Все будет происходить автоматически.