Избранница Данилы Козловского после родов выложила откровенные фото топлес

Вадим Карасев

32-летняя избранница Данилы Козловского Ольга Зуева, родившая недавно ребенка, показала поклонникам откровенные фото топлес.

На черно-белых эротичных снимках, опубликованных в инстаграме, Ольга Зуева позирует без нижнего белья.

При этом актриса прикрывает руками свою обнаженную грудь. "Иногда, просто необходимо себя обнять", - подписала пост Ольга Зуева.



Поклонники звезды восхитились ее красотой. При этом многие отметили, что она часто выглядит несчастной.

"Что-то счастья не видно", "Почему все фото ваши, Оля, грустные, страдальческие. хочется улыбок, позитива", "Мужика нормального она хочет, Данила видимо так и живет с мужиками", "Вы очень красивая, Оля!", "Какая вы естественно красивая!!!! Это редкость по нынешним временам", - пишут пользователи сети.

О рождении ребенка рассказала месяц назад сама Ольга Зуева, выложив в соцсетях трогательное фото, на котором она держит малыша на руках.

"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", - написала избранница Козловского.

Подписчики сделали вывод по посту Зуевой, что она родила девочку. Поклонники принялись поздравлять новоиспеченную мать.

Как отмечает Starhit, 32-летняя избранница Данилы Козловского рожала в США. Знаменитый актер живет вместе с Зуевой с 2016 года, купив квартиру в Москве.

Как писал NEWSTES, ранее обнажившую зад Нюшу сравнили с Ким Кардашьян.