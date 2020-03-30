Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиян

«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиянФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Компания «Яндекс» запустила работу индекса, который отслеживает уровень самоизоляции россиян, передает «Интерфакс».

Сервис начал работу для оценки соблюдения жителями страны режима самоизоляции из-за коронавируса. Индекс рассчитывается по пятибалльной шкале и чем выше его значение, тем лучше россияне соблюдают режим самоизоляции: 0 — это ‎на улицах много людей, а 5 — все сидят по домам.

Уровень самоизоляции рассчитывается с использованием обезличенных данных приложений «Яндекса». Показатели сводятся к единой шкале. 0 соответствует уровню часа пик в будний день, а 5 — показателям глубокой ночи. На странице проекта представлены данные по всем городам России с населением более одного миллиона человек, их обещают обновлять ежедневно.

Ранее в марте «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру, созданную на основе информации Роспотребнадзора. На ней публикуются актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. Статистика по России вынесена в отдельный столбец.

За последние сутки в России обнаружили 302 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 212 человек. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Грузии остановят автобусы и метро из-за коронавируса
В Грузии остановят автобусы и метро из-за коронавируса
Трамп оценил потери России во Второй мировой войне в 50 миллионов человек
Трамп оценил потери России во Второй мировой войне в 50 миллионов
Криштиану Роналду проводит время дома с детьми и призывает к самоизоляции
Криштиану Роналду проводит время дома с детьми и призывает к
Мишустин уволил главу департамента госслужбы и кадров правительства
Мишустин уволил главу департамента госслужбы и кадров правительства
МО России: Строительство медцентров в 15 регионах идет круглосуточно
МО России: Строительство медцентров в 15 регионах идет круглосуточно
Том Хэнкс рассказал о самочувствии после коронавируса
Том Хэнкс рассказал о самочувствии после коронавируса
В Ленинградской области ограничили передвижение людей из-за коронавируса
В Ленинградской области ограничили передвижение людей из-за
«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиян
«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиян
Путин призвал полпредов ежедневно отслеживать экономическую ситуацию
Путин призвал полпредов ежедневно отслеживать экономическую ситуацию
Последняя жертва трансатлантической работорговли в США умерла в 1940 году
Последняя жертва трансатлантической работорговли в США умерла в 1940
Евгений Петросян стал прадедушкой
Евгений Петросян стал прадедушкой
Дональд Трамп: Я позвоню Путину, чтобы обсудить цены на нефть и коронавирус
Дональд Трамп: Я позвоню Путину, чтобы обсудить цены на нефть

Топ на сегодня

С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда
В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около

Еще по теме

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
В России уже 500 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Власти Башкирии намерены ввести режим самоизоляции из-за коронавируса
Власти Москвы рассказали, как накажут пенсионеров за нарушение самоизоляции