«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиян

Вадим Карасев

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Компания «Яндекс» запустила работу индекса, который отслеживает уровень самоизоляции россиян, передает «Интерфакс».

Сервис начал работу для оценки соблюдения жителями страны режима самоизоляции из-за коронавируса. Индекс рассчитывается по пятибалльной шкале и чем выше его значение, тем лучше россияне соблюдают режим самоизоляции: 0 — это ‎на улицах много людей, а 5 — все сидят по домам.

Уровень самоизоляции рассчитывается с использованием обезличенных данных приложений «Яндекса». Показатели сводятся к единой шкале. 0 соответствует уровню часа пик в будний день, а 5 — показателям глубокой ночи. На странице проекта представлены данные по всем городам России с населением более одного миллиона человек, их обещают обновлять ежедневно.

Ранее в марте «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру, созданную на основе информации Роспотребнадзора. На ней публикуются актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. Статистика по России вынесена в отдельный столбец.

За последние сутки в России обнаружили 302 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 212 человек. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях.