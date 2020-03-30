Япония закроет границы для иностранцев

Вадим Карасев

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Япония закроет границы для иностранцев из большинства стран Европы, США, Китая и Южной Кореи из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Asahi.

Отмечается, что запрет может также коснуться некоторых государств Юго-Восточной Азии и Африки. Сроки действия ограничений не называются.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии. Потери от этого решения оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

По последним данным, в мире выявлено свыше 723 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.