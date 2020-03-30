Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Народный банк Китая в понедельник снизил ставку по операциям обратного РЕПО на 20 базисных пунктов — с 2,40% до 2,20% - на фоне негативного влияния пандемии нового коронавируса на экономику. Как следует из сообщения на сайте банка, китайский регулятор осуществил вливание 50 миллиардов юаней (7 миллиардов долларов) в свои финансовые рынки.
Это ещё один пример того, как мировые центробанки продолжают наращивать ликвидность финансовой системы в попытке надавить на краткосрочные процентные ставки. Как считают эксперты, тем самым, они смягчают удар по бизнесу.
Комментируя ИА Newstes ситуацию на финансовом рынке, эксперт призвал с осторожностью смотреть на всплески оптимизма до тех пор, пока распространение коронавируса продолжает ускоряться, а карантинные меры — ужесточаться.
За последние дни появились некоторые признаки стабилизации темпов распространения заболевания. В частности Китай заявил о прекращении эпидемии. Это позволяет делать осторожные прогнозы, что текущие карантинные меры в странах Европы и в США не будут ужесточаться. Однако, говорить об их снятии пока слишком рано: для этого число новых зараженных должно перейти к устойчивому снижению.
Как считает аналитик, если EURUSD и на этот раз выступает столь же надежным индикатором, можно с некоторой долей осторожности ожидать разворота ситуации в сторону улучшения.