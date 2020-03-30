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Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков

Народный банк Китая в понедельник снизил ставку по операциям обратного РЕПО на 20 базисных пунктов — с 2,40% до 2,20% - на фоне негативного влияния пандемии нового коронавируса на экономику. Как следует из сообщения на сайте банка, китайский регулятор осуществил вливание 50 миллиардов юаней (7 миллиардов долларов) в свои финансовые рынки.

Это ещё один пример того, как мировые центробанки продолжают наращивать ликвидность финансовой системы в попытке надавить на краткосрочные процентные ставки. Как считают эксперты, тем самым, они смягчают удар по бизнесу.

«Действия мировых ЦБ сдерживают отступление рынков, которые неуверенно переползли в зеленую зону после открытия торгов в понедельник, — констатирует ведущий аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич.

Комментируя ИА Newstes ситуацию на финансовом рынке, эксперт призвал с осторожностью смотреть на всплески оптимизма до тех пор, пока распространение коронавируса продолжает ускоряться, а карантинные меры — ужесточаться.

За последние дни появились некоторые признаки стабилизации темпов распространения заболевания. В частности Китай заявил о прекращении эпидемии. Это позволяет делать осторожные прогнозы, что текущие карантинные меры в странах Европы и в США не будут ужесточаться. Однако, говорить об их снятии пока слишком рано: для этого число новых зараженных должно перейти к устойчивому снижению.

«В условиях, когда монетарные власти всех стран выжимают в пол педаль монетарного смягчения, для трейдеров на валютном рынке выделять какие-то устойчивые тренды становится еще более сложной задачей, — подчёркивает Александр Купцинкевич. — Последний подобный пример в современной истории был в 2008—2009 годах. Из этого урока мы можем извлечь идею, что валюты будут экстремально волатильны, лихорадочно мечась от роста к падению рекордными темпами. Это мы видели в конце 2008 года, когда EURUSD за 5 недель упала с 1.45 до 1.23. Примерно столько же времени потребовалось на отскок обратно, но после этого вновь было 10-недельное снижение в область 1.25. Потом пара вернулась к росту незадолго до такого же разворота на рынках».

Как считает аналитик, если EURUSD и на этот раз выступает столь же надежным индикатором, можно с некоторой долей осторожности ожидать разворота ситуации в сторону улучшения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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