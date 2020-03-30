Эксперт прокомментировал разговор Путина и Трампа

Лидия Мартынова

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал неожиданностью, при этом главной темой все же наверняка стала ситуация вокруг цен на нефть, а не коронавирус, так как по теме пандемии США и РФ вряд ли сейчас смогут наладить конкретное сотрудничество, заявил РИА Новости директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"На мой взгляд, звонок этот несколько неожиданный, потому что сейчас, в принципе, мало кто с кем общается: все настолько погружены в свои проблемы, что не до дипломатических переговоров. Поэтому имеющиеся эпизоды показательны. Думаю, что звонок Трампа связан прежде всего с нефтяной темой. Потому что США сейчас в сложном положении: с одной стороны Трамп сам заявил, мол здорово, что цены на нефть такие низкие, людям хорошо, а с другой стороны вся нефтяная отрасль американская воет и требует, чтобы он решил этот вопрос", - считает эксперт.