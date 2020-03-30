Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Влада Некрасова

Правительство России одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступили поправки, согласно которым размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания составит для граждан от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Такие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Кроме того, штрафы для должностных лиц за повторное нарушение составят до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

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