Как по облаку можно предсказать свою судьбу

Вадим Карасев

Почти всем интересно заглянуть за завесу тайны. Оказывается, достоверно предсказать судьбу можно по облакам.

Существует очень много различных типов гадания. Одним из самых известных, разумеется, считается гадание на картах Таро. При их помощи можно сделать точные расклады, предсказывающие исход многих жизненных событий. Но помимо карт есть и другие не менее эффективные способы узнать, что приготовила судьба, — например, гадание на облаках.

Гадание по облакам

Гадание на облаках — это, пожалуй, самое легкое гадание из всех возможных. Вам нужно лишь поднять глаза к небу, загадать волнующий вопрос и разглядеть в силуэтах облака что-то, обладающее смыслом для вас. Облако может принять любую форму: лица, животного, дерева или предмета — используйте воображение, чтобы определить ее.

Но помните: предсказание по облакам — не поиск затейливых форм или картинок, это не забава, а ответственный процесс, требующий полной концентрации внимания и мыслей. Нельзя получить ответ на свой вопрос без осознания своих действий.

В современном мире гадать по облакам стало гораздо проще, нам в помощь пришли телефоны, предоставляющие возможность сделать качественный снимок. Если вы решили предсказать свою судьбу по облаку, останьтесь в одиночестве, задайте вопрос и сфотографируйте облако, которое привлекло ваше внимание — так у вас будет шанс внимательно разглядеть снимок и найти в нем послание Свыше.

Толкование образов

Животные:

Бык — вы под защитой высших сил;

Рыба — повышение в должности;

Кот — будьте бдительны: над вами нависла угроза;

Мышь — остерегайтесь неискренности: где-то рядом враг;

Конь — в ближайшее время придут перемены;

Птица — за спиной пересуды, сплетни, интриги;

Кабан — придется потревожиться;

Пес — помощь друга;

Слон — жизнь пройдет в достатке;

Лев — победа в нелегком деле;

Черепаха — после необдуманных действий возможны последствия.

Деревья:

Сухое дерево — неприятности в личной жизни, болезни близких;

Дерево с большой кроной — счастье, успех в семье;

Человек, стоявший под деревом — верный друг, влиятельное лицо, чью помощь не видят;

Маленькое деревце — в будущем ждет что-то приятное, возможно, пополнение в семье;

Сломанное дерево — невзгоды, трудности на жизненном пути;

Плодоносное дерево — обогащение, финансовый достаток, сладкая жизнь;

Лес — преуспевание в делах, выход из кризиса;

Фрукты или ягоды — произойдет ситуация, которая поставит перед нелегким выбором.

Лица и части тела:

Злое лицо — неудачи в жизни, неприятное знакомство;

Кудрявая голова — ситуация неопределенности, внутренний кризис;

Лицо человека — перемены в привычной жизни;

Человек в полный рост — вы займете или занимаете чьи-то сердце и мысли;

Искаженное лицо, неприятная гримаса — вокруг плетутся заговоры;

Несколько людей — вы погрязли в чужих проблемах;

Женщина — к сильной тоске по кому-то.

Предметы и символы:

Буквы — кто-то делает вашу жизнь лучше;

Нож или вилка — возможна незначительная опасность;

Гора — крепость духа или препятствие на пути к цели;

Надгробие (могила) — знак удачного выхода из сложного положения;

Замок — жизнь сильно изменится в лучшую сторону;

Дом — в скором времени ждут счастливая жизнь;

Дорога — скоро успехи начнут расти;

Украшение — в жизни все станет лучше;

Огонь — исчезнут тревоги;

Крест — дурное предзнаменование: грядут тяжелые испытания;

Кораль — улыбка удачи в ближайшее будущее;

Церковь — рядом хороший человек;

Мост — благополучное взаимодействие с властями;

Непонятные фигуры — встреча с финансовыми проблемами;

Ножницы — много тревоги и суеты;

Звезды, планеты — взлет в делах;

Ботинки, туфли — окончание борьбы, поддержка;

Расческа — знак ухода от опасности, печали, разрыва;

Свеча — тайное станет явным;

Линии — жизнь будет хорошей, но много убытков;

Посуда — скоро что-то сильно разозлит.