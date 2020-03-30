Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Как правильно вести себя во время пандемии покажут Карлсон и Винни-Пух

Как правильно вести себя во время пандемии покажут Карлсон и Винни-Пух

Как правильно вести себя во время пандемии покажут Карлсон и Винни-Пух

Кинокомпания «Союзмультфильм» создала серию анимационных роликов о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье в условиях распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба компании, в главных ролях — популярные герои мультфильма «Простоквашино», а также Карлсон, Винни-Пух и другие персонажи.

Анимационные ролики размещены в официальных аккаунтах «Союзмультфильма» в социальных сетях.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Польше допустили перенос выборов президента из-за коронавируса
В Польше допустили перенос выборов президента из-за коронавируса
В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек
В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек
Как правильно вести себя во время пандемии покажут Карлсон и Винни-Пух
Как правильно вести себя во время пандемии покажут Карлсон и Винни-Пух
Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции
Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции
Аваков попросил украинцев не бояться возможного госпереворота
Аваков попросил украинцев не бояться возможного госпереворота
В США некуда девать нефть: операторы нефтепроводов просят сократить добычу
В США некуда девать нефть: операторы нефтепроводов просят сократить
Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус
Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус
Открываем денежный канал: заговоры, обряды, методы экстрасенсов
Открываем денежный канал: заговоры, обряды, методы экстрасенсов
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек
Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек
Снежана Георгиева о борьбе с раком: «На протяжении двух месяцев я видела только врачей»
Снежана Георгиева о борьбе с раком: «На протяжении двух месяцев я
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном

Еще по теме

«Союзмультфильм» планирует снять продолжение «Карлсона» и «Простоквашино»
«Союзмультфильм» пообещал продолжение мультфильма «Малыш и Карлсон»
В соцсетях появилась первая серия нового «Простоквашино»
Писатель Усачев обвинил «Союзмультфильм» в воровстве персонажей