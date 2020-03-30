Как правильно вести себя во время пандемии покажут Карлсон и Винни-Пух

Алексей Вольцев

Кинокомпания «Союзмультфильм» создала серию анимационных роликов о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье в условиях распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба компании, в главных ролях — популярные герои мультфильма «Простоквашино», а также Карлсон, Винни-Пух и другие персонажи.

Анимационные ролики размещены в официальных аккаунтах «Союзмультфильма» в социальных сетях.