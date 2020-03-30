Кинокритик выбрал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о пандемиях

Анастасия Иванова

Американский кинокритик Скотт Файнберг составил список фильмов, относящихся к периоду "Золотого века Голливуда", в которых рассказывается об эпидемиях, инфекционных заболеваниях и борьбе с ними, сообщает THR.

Всем любителям классического кино автор рекомендует начать просмотр с драмы Уильяма Уайлера "Иезавель" (1938 год). Действие происходит в середине XIX века в Новом Орлеане. Девушка из высшего общества Джули Марсден собирается замуж за банкира Престона Дилларда. Незадолго до свадьбы они ругаются и расстаются. Престон уезжает на Север и женится там на другой. Через год он приезжает в Новый Орлеан, в котором свирепствует желтая лихорадка, и вновь встречает Джули. Несмотря на страшное время, она попробует доказать ему свою любовь.

Картина получила две премии "Оскар" в номинациях: "Лучшая женская роль" (Бетт Дейвис) и "Лучшая женская роль второго плана" (Фэй Бейнтер).

Кинокритик выделяет мелодраму "Эрроусмит" (1931 года), которую снял Джон Форд по одноименному роману Синклера Льюиса. Молодого врача Мартина Эрроусмита (Рональд Колман) отправляют на Карибские острова, где вспыхнула эпидемия бубонной чумы. Там ему предстоит испытать сыворотку, которую он разработал годами ранее.

Скотт Файнберг включил в подборку и драму Джорджа Кьюорка "Дама с камелиями" (1936 год), основанную на классической пьесе Александра Дюма. Действие разворачивается в 19-м веке в Париже. Известный сюжет стоит пересмотреть ради прекрасных Греты Гарбо (Маргарита) и Роберта Тейлора (Арман).

"Волшебная пуля доктора Эрлиха" (1940 год) — биографический фильм Уильяма Дитерле о немецком ученом, который пытается разработать лекарство от смертельно опасного венерического заболевания.

В музыкальной драме "Прерванная мелодия" (1955 год) оперная певица из Австралии Марджори (Элинор Паркер) борется с еще одной страшной инфекционной болезнью — полиомиелитом. Из-за нее главная героиня осталась парализованной и потеряла голос. Вернуть ее к жизни попробует муж.

Картина получила премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий" и две номинации на нее, в том числе за "Лучшую женскую роль".

Криминальная драма Эрла Макэвоя "Убийца, запугавший Нью-Йорк" (1950) основана на реальных событиях, связанных со вспышкой оспы. Контрабандистка Шейла (Эвелин Кейс) приезжает с Кубы.

Вместе с украденными бриллиантами, она привозит с собой еще и инфекционную болезнь. Теперь под угрозой находится безопасность восьми миллионов жителей Нью-Йорка.

Завершает список кинокритика фильм 1934 года "Разрисованная вуаль". Супруги Кэтрин (Грета Гарбо) и бактериолог Уолтер Фейн (Герберт Маршалл) переезжают в Китай, где муж большую часть времени посвящает работе.

Отношения у них с самого начала не складываются, пока в одной из провинций не начинается эпидемия холеры. Лишь тогда Кэтрин понимает, насколько ей дорог Уолтер.