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Кому повезет в любви? Топ успешных женщин по знаку зодиака

Кому повезет в любви? Топ успешных женщин по знаку зодиака
Каждая влюбленная женщина по-своему счастлива. Составляя топ, можно руководствоваться лишь некоторыми характеристиками знака, которые помогают удержать любовь и трансформировать энергию. Победитель же «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал самых удачливых в амурных делах.

 

5 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ

Если кто-то думает, что женщина Стрелец счастливица и ей везет во всем, то не стоит торопиться с выводами относительно всех сфер жизни! Стрельца очень легко потерять, но сложно завоевать. А если крепость пала, то это уже крепко и надолго! Семьи с таким укладом выдерживают сложнейшие испытания, обретая с годами только новые плюсы и перспективы!

4 МЕСТО — ОВЕН

Дамы, рожденные под знаком Овна целеустремленные, способные отдаваться до самого конца. И не смотря на то, что жизнь часто усложняет процесс поиска любимого, в итоге Овны в большинстве своем обретают ту самую семейную гармонию, к которой стремятся не покладая сил и рук! Почему? Потому что закон бумеранга силен: чем больше отдаешь, тем больше получаешь! А Овны знают об этом.

3 МЕСТО — ВЕСЫ

То самое природное равновесие и баланс, которым награждены женщины, рожденные под знаком Весов, дарит им шанс удержаться на плаву даже во времена диких штормов и семейной качки. Это является мощнейшим оружием на любовном фронте. Помимо этого качества «баланса» Весы покладисты (в лучшем смысле слова), а этого зачастую более чем достаточно, чтобы крепость под названием «Любовь» не пала ни перед чем!


2 МЕСТО — ТЕЛЕЦ

Не стоит путать страсть и любовь, но Тельцы часто это делают. Их темперамент не позволяет тратить время на то, чтобы разобраться. А в чем разбираться, когда горят глаза и стучит сердце... Поэтому нельзя не включить Тельцов в данный топ, вопреки всем ошибкам. Они умеют любить, делают это искренне! Но вот счастливы они лишь в том случае, когда судьба выдает им билет в страну взаимной любви, в которой они наконец-то понимают, что такое настоящее счастье.

1 МЕСТО — БЛИЗНЕЦЫ

Мудрость Близнецов дает им возможность всегда и все держать под контролем! Внутренние качества, бесконечное обаяние, гостеприимство, умение создать уют и разжечь костер посреди зимы — вот залог успеха. Природные их данные дополняют, если можно так сказать «удачливость» по жизни, что отражается во всем, и особенно в любви.

Фото: pixabay.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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