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Контроль цен, удаленная работа и кредитование бизнеса – новые задачи, поставленные Путиным

Контроль цен, удаленная работа и кредитование бизнеса – новые задачи, поставленные Путиным
С 30 марта в России начинается нерабочая неделя, которая должна помочь в снижении распространения опасного вируса COVID-19. Владимир Владимирович также выступил с обращением, в котором озвучил основные методы борьбы с заболеванием в стране.

По последним данным в стране зафиксировано почти две тысячи зараженных коронавирусом. Сегодня президент страны провел совещание с полпредами в федеральных округах, в котором рассказал о методах борьбы с распространением недуга. Владимир Владимирович отметил, что граждане должны с особым вниманием отнестись к здоровью родственников, возраст которых превышает 65 лет. Как известно, именно среди пожилых людей высок процент смертности от COVID-19. Путин призвал граждан сохранять режим самоизоляции во избежание числа случаев заболевания.

Он также заявил, что нарушение требований безопасности является преступной халатностью. «Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», — говорил глав государства. 


В ходе совещания президент озвучил основные методы борьбы с коронавирусом. Так, например, будет создан дополнительный резерв лекарств, которые помогут в лечении. На помощь врачам также привлекут практикантов и студентов медицинских вузов. Полпредам назначено контролировать ситуацию с ценами на товары жизненной необходимости, в том числе препараты. Предусмотрены удаленный или гибкий режим работы на непрерывных производствах.  


Фото: Xinhua/Legion-Media, АГН «Москва»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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