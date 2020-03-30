Коронавирус настиг ослабленную экономику Ирана: Роухани держит удар

Анастасия Иванова

В воскресенье, 29 марта, президент Ирана Хасан Роухани обрушился с критикой на его политических оппонентов, которые обвиняют нынешнее правительства Исламской Республики в запаздывании с принятием необходимых мер в борьбе с распространением коронавируса нового типа (Covid-19). Глава иранского кабмина (посты президента и премьера в ИРИ совмещены) дал понять, что критикой действия властей некоторые круги в стране занимаются набором политических очков.

Роухани заявил, что возглавляемое им правительство должны рассмотреть вопрос о влиянии массовых карантинных мер на «осаждённую иранскую экономику», которая находится под жёсткими санкциями США. Как отмечает агентство Associated Press, с этой дилеммой в настоящее время сталкиваются многие правительства мира, пытаясь найти баланс между ограничением человеческих контактов и предотвращением краха их экономик.

«Здоровье людей — это принцип для нас, но производство и безопасность общества также являются принципом для нас, — сказал президент на заседании кабинета министров. — Мы должны объединить эти принципы, чтобы прийти к окончательному решению».

По словам Роухани, «сейчас не время собирать (политических) последователей».

Власти Ирана ранее призвали международное сообщество повлиять на Соединённые Штаты, чтобы те приостановили действие санкций в отношении Тегерана, а также изыскивают возможности получения кредита в 5 миллиардов долларов у Международного валютного фонда.

Резкое падение цен на нефть, экспорт которой вместе с внешними поставками газа формирует до 40% всей доходной части бюджета страны, оказывает дополнительное давление на экономику Ирана, ставшего эпицентром распространения коронавируса на Ближнем Востоке. Ещё до нынешнего обвала нефтяных котировок иранское правительство испытывало большие сложности в пополнении государственной казны. Так, по оценкам МВФ на конец 2019 года, Ирану требовалась цена на нефть в размере $)194,6 за баррель, чтобы он мог сбалансировать свой бюджет в 2020/2021 годах ($ 38,8 млрд).

Хасан Роухани заявил 28 марта, что 20% годового бюджета страны выделены на борьбу с коронавирусом, добавив, что система здравоохранения в ИРИ «сильна и прекрасно оснащена несмотря на зарубежные санкции».

Согласно последним данным, в стране подтверждено 38 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2640 человек умерли. Первый случай инфицирования в ИРИ был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум.