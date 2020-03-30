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Коронавирус наступает: в Черновицкой области еще 16 человек инфицированы COVID-19

Коронавирус наступает: в Черновицкой области еще 16 человек инфицированы COVID-19

В Черновицкой области, которая занимает второе место в Украине по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом, к вечеру воскресенья медики зафиксировали 16 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, за истекшие сутки Черновицкий областной лабораторный центр провел исследование 47-ми образцов тестов госпитализированных с подозрениями на COVID-19 пациентов.

«По результатам этих исследований мы имеем установленный новый факт о 16 новых инфицированных буковинцах коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число всех инфицированных от момента первого инфицированного мужчины составляет 75 человек», — сообщил председатель ОГА.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять вечера 29 марта, в Украине подтверждены 475 случаев COVID-19. Зафиксированы 10 случаев с летальным исходом и шесть случаев выздоровления пациентов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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