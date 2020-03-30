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Коронавирус оставит самую бедную страну Европы без евро

Коронавирус оставит самую бедную страну Европы без евроФото: Vassil Donev / EPA-EFE

Пандемия коронавируса заставит Болгарию, являющуюся самой бедной страной Европы, отложить планы по переходу на евро и на время оставить национальную валюту — левы, пишет Bloomberg.

Об отсрочке реформы объявил Центробанк Болгарии. Регулятор отметил, что из-за коронавируса «более глубокая интеграция» в еврозону в этом году нереальна. Согласно прежним планам, к июлю 2020 года Болгария должна была присоединиться к банковскому союзу ЕС и механизму регулирования валютных курсов (ERM II). Согласно правилам последнего, страна-участник обязуется удерживать курс своей национальной валюты в заранее определенном диапазоне относительно курса евро за счет интервенций центрального банка.

Сейчас ERM II включает только одного члена — Данию. По правилам Евросоюза, присоединение к еврозоне возможно после как минимум двух лет стабильного членства в ERM II. Считается, что стабильный курс национальных валют по отношению к евро создает предсказуемые условия для внутренних компаний.

По словам главы Центробанка Болгарии Димитара Радева, власти приняли решение отложить вступление в ERM II до лета следующего года. Такая мера «не станет фатальной», отметил чиновник.

Болгария проводит курс на интеграцию в еврозону с 2016 года. Правительство премьер-министра Бойко Борисова считает, что таким образом стране удастся повысить уровень жизни. На данный момент ВВП на душу населения составляет примерно половину от среднеевропейского уровня, что является худшим показателем в ЕС.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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