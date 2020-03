Корпус морской пехоты США готовится к войне с китайцами на Тихом океане

Лидия Мартынова

Tell it to the Marines… Старая британская поговорка: «Расскажите это морской пехоте». Сначала 22 марта 2020 года ведущее американское издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало статью о стратегическом перенацеливании Корпуса морской пехоты США против военной угрозы Китая. А вслед за WSJ 23 марта News USNI.org — американское издание, посвященное военно-морской проблематике, сообщило о планах реформирования американского Корпуса морской пехоты (КМП, USMC) — отдельного — четвертого рода войск Вооруженных сил США.

В частности, планируется лишить американскую морскую пехоту танков и многих других тяжелых вооружений, в частности, артиллерийских дивизионов буксируемых гаубиц, для того, чтобы преобразовать USMC в «легкие прибрежные силы». Цель реформы Корпуса морской пехоты — к 2030 году создать из нее силы, «оптимизированные» под «легкие варианты мобильности» для конфликта с Китаем в прибрежных островных частях на Тихом океане.

Представитель отдела боевого развития командования Корпуса морской пехоты майор Джошуа Бенсон сообщил USNI News:

«Корпус морской пехоты перестраивает силы к 2030 году для военно-морской экспедиционной войны в активно оспариваемых пространствах, полностью согласовывая свои планы с направлением [стратегии национальной обороны]».

Планы 10-летнего к 2030 году реформирования КПМ были подготовлены его командующим генералом Дэвидом Бергером в 2019 году. Под началом Бергера командование Корпуса морской пехоты начало планирование улучшения приспособления возможностей КМП к морской войне во взаимодействии с флотом. Через десять лет КМП получит «модернизированный дизайн», включая новые технологии и значительные изменения в своей структуре.

Корпусу морской пехоты США придется отказаться от некоторой части своего потенциала для будущих новых возможностей. В командовании КМП полагают, что существующие возможности КМП «слишком тяжелы», чтобы быть актуальными в предстоящей войне, которая потребует небольших подразделений, постоянно находящихся в движении. Поэтому авиация и тяжелые наземные подразделения КМП будут подвергнуты сокращению. К 2030 году Корпус морской пехоты будет почти полностью лишен артиллерийских дивизионов, лишен всех своих танковых батальонов и связанных с ними военно-учетных специальностей, а также всех инженерных рот понтонеров. Зачем морской пехоте наводить мосты и устраивать переправы через реки, если место ее — Океан.

Планируются конкретно следующие сокращения:

— число пехотных батальонов морской пехоты будет сокращено с 24 до 21 батальона;

— артиллерийских батарей с 21 до 5 единиц;

— амфибийных транспортных рот с 6 до 4;

— будет сокращено количество винтокрылых роторных, штурмовых и тяжелых транспортных эскадрилий;

— количество самых современных истребителей-бомбардировщиков F-35B и F-35C будет сокращено с 16 машин до 10 машин на эскадрилью.

Представитель отдела боевого развития командования Корпуса морской пехоты майор Джошуа Бенсон сообщил USNI News и планы по сокращению и преобразованию конкретных подразделений KMП.(1)

В общей сложности личный состав Корпус морской пехоты США к 2030 году будет сокращен на 12 тыс человек, или около 7% от общей структуры своих сил. За счет этого сокращения будут «осуществлены инвестиции в новые технологии для нового вида борьбы в спорном прибрежном районе». Облегченные пехотные батальоны КМП лучше вписываются в концепцию экспедиционных передовых базовых операций.

Планируются инвестиции в возможности увеличения дальности высокоточного огня, передовой разведки, в беспилотные системы и устойчивые сети коммуникаций.

Командующий КМП генерал Бергер считает, что беспилотные системы изменят способы борьбы морской пехоты, независимо от того, используются ли они для доставки припасов над морем или на берег, обеспечивают дополнительную ситуационную осведомленность, служат приманкой, чтобы запутать оборону противника, или поражают цели. План реформирования КМП предусматривает удвоение числа эскадрилий беспилотных летательных аппаратов. Будут разработаны экспедиционные аэродромные средства для топливной заправки и вооружения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов во время операций вдали от крупной береговой инфраструктуры и вне досягаемости десантных кораблей в море.

План также предусматривает инвестиции в дальнобойные системы с троекратным увеличением мощи ракетной артиллерии, которая получит способность запускать противокорабельные ракеты.

Кроме того, планируется изменение типа десантных судов. Будут спроектированы и построены новые легкие военные десантные и оперативные вспомогательные суда, приспособленные для перемещения небольших подразделений морской пехоты.

По десятилетнему плану, III морские экспедиционные силы (MEF) КМП в передовом базировании с центром на Окинаве (Япония) станут главным центром приложения усилий Корпуса морской пехоты США. III MEF будет иметь в своем составе «три морских прибрежных полка» (Marine Littoral Regiments, MLRs), организованных, обученных и оснащенных для выполнения «операций морского отрицания и контроля» в активно оспариваемых морских пространствах. Это тихоокеанское развертывание будет дополнено тремя глобально развертываемыми Экспедиционными подразделениями КМП (MEUs), которые обладают как традиционными, так и экспедиционными передовыми базовыми возможностями, которые смогут развертываться с нестандартными группами с готовностью к десантированию. I MEF и II MEF будут обладать силами для поддержки MLRs III MEF и MEUs, а также смогут применять свои силы против других вызовов по всему миру.

Эти изменения будут сопровождаться активизацией деятельности Флотских сил КМП (Fleet Marine Force, FMF) направлением большего числа сил морской пехоты на флот; размещением большего числа специалистов морской пехоты в центрах морских операций флота; смещением акцентов в подготовке, обучении и поддержке деятельности флотских сил КМП в партнерстве с ВМС.

Три «морских прибрежных полка» (MLRs), по-видимому, означает девять батальонов морской пехоты, специально подготовленных для островной и прибрежной войны на Тихом океане. Девять из всего двадцати одного батальона морской пехоты означает, что примерно 40% потенциала КМП будет прямо нацелено на возможную войну с Китаем на Тихом океане.

* * *

Описанная десятилетняя реформа КМП является одной из конкретных мер по возвращению ВС США к подготовке к возможному конфликту с «технологически продвинутым» противником из числа армий ведущих государств мира. Между тем, военное участие КМП в продолжительных кампаниях против «террористов» на Ближнем Востоке и Центральной Азии — в войнах в Ираке и Афганистане превратили морскую пехоту из отдельного рода войск просто в еще одну мини-армию США — со своей особой парадной формой и своими специфическими традициями, в частности, устойчивыми антифеминистскими настроениями. В свое время командование КМП даже предлагало Пентагону передать всю афганскую войну — антипартизанскую и горную в своей основе — сугубо в компетенцию и под ответственность морской пехоты. В этой связи описанная выше реформа КМП — это больше, чем избавление от отдельных видов тяжелой военной техники. Это принципиальное решение вернуть КМП к тому, чтобы быть морским активом, а не младшим партнером Сухопутных войск США, т. е. к тому, для чего морская пехота изначально и предназначалась. USMC возвращают к своим корням и истокам на Тихом океане. Морских пехотинцев переориентируют на то, чтобы быть именно морскими пехотинцами, а не пытаться «светить» бледным отражением US Army.

Теоретически USMC были спроектированы во Вторую мировую войну как ударная сила специального назначения, быстроходная штурмовая группа, которая захватывала островные территории, обеспечивая наступательное продвижение ВМС по огромному морскому океаническому пространству. Когда морская пехота был частью флота, сам флот был ее тяжелым вооружением, поддерживающим операции КМП. Растущая напряженность в отношениях США с Китаем возвращает морских пехотинцев на их старую оперативную территорию — в южную часть Тихого океана.

В стратегическом плане реформа КМП означает, что в Пентагоне в значительной мере действительно переключают свое внимание с Ближнего Востока на Тихий океан.

(1) В КМП планируется расформирование: 264-й эскадрильи средних конвертопланов, 462-й эскадрильи тяжелых вертолетов, 469-й эскадрильи легких ударных вертолетов, 27-й и 37-й группы поддержки, штабной роты 8-го полка морской пехоты и 3-го батальона 8-го полка. В результате реорганизации 1-й батальон 8-го полка морской пехоты будет переведен во 2-й полк, а 2-й батальон 8-ого полка будет переведен в 6-й пехотный полк. Таким образом, количество полков морской пехоты будет сокращено с восьми до семи.

367-я эскадрилья легких ударных вертолетов будет деактивирована. Будет отменена и активация 5-го батальона 10-го полка.

* * *

Всего современная структура КМП США подразделяется на:

— 3 экспедиционные силы;

— 7 экспедиционных единиц;

— 4 дивизии морской пехоты;

— 8 пехотных полков;

— 24 пехотных батальонов, 8 резервных;

— 8 артиллерийских батальонов (дивизионов), 3 резервных;

— 3 танковых батальона;

— 3 штурмовых амфибийных батальона;

— 4 легких броневых разведывательных батальона;

— 3 инженерных батальона;

— 3 разведывательных батальона, один резервный;

— 4 штабных батальона (по одному на дивизию);

— 17 батальонов логистики;

— 3 батальона поддержки, один резервный;

— 4 батальона поддержки;

— 1 транспортный батальон поддержки;

— 4 медицинских батальона (совместно с ВМС);

— 3 зубоврачебных батальона (совместно с ВМС);

— 4 батальона связи;

— 4 батальона разведки и контрразведки;

— 2 батальона военной полиции;

— 3 батальона электронной разведки;

— 2 батальона ПВО коротких радиусов;

— 3 батальона рейдеров (спецназ);

— 7 специальных батальонов;

— 3 учебных батальона.

Авиация КМП подразделяется:

— 3 крыла, одно резервное;

— одна вертолетная эскадрилья;

— 9 тяжелых вертолетных эскадрилий;

— 8 легких вертолетных атакующих эскадрилий;

— 19 транспортных вертолетных эскадрилий (CV-22 Osprey);

— 5 атакующих эскадрилий на истребителях-бомбардировщиках;

— 10 истребительных эскадрилий;

— 4 всепогодных атакующих эскадрилий;

— 5 эскадрилий воздушных заправщиков;

— 1 транспортная спасательная эскадрилья;

— 4 эскадрильи беспилотников.

