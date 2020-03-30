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Криштиану Роналду проводит время дома с детьми и призывает к самоизоляции

Криштиану Роналду проводит время дома с детьми и призывает к самоизоляции

Мировые знаменитости активно призывают людей во всем доме не выходить на улицу без лишней необходимости и соблюдать режим самоизоляции. 35-летний португальский футболист Криштиану Роналду последовал примеру многих звезд и тоже обратился к своим многочисленным поклонникам с призывом. Он опубликовал снимок вместе со своими детьми, двухлетними близнецами Евой и Матео и двухлетней дочерью Аланой, и попросил всех оставаться дома.


В эти трудные для всего мира времена давайте будем благодарны за то, что действительно имеет значение: наше здоровье, нашу семью, наших близких. Оставайтесь дома и давайте поможем всем медицинским работникам, которые борются за спасение жизней,

— призвал футболист.

Сам Роналду выходит на улицу лишь на прогулку с детьми — на днях папарацци засняли его вместе с 26-летней возлюбленной Джорджиной Родригес на улице с колясками, в которых сидели самые маленькие члены их семьи, в то время как старший сын Роналду, девятилетний Криштиану-младший, шел рядом.

Вспышку пандемии семейство пережидает на родине спортсмена — в Португалии, в городе Фуншал. Для Роналду прошедшие несколько недель были действительно очень тревожными. Во-первых, коронавирус был обнаружен у его коллеги по команде "Ювентус" Даниеле Ругани. Во-вторых, национальный чемпионат Италии, как и другие спортивные соревнования, временно приостановлен. В-третьих, мама спортсмена недавно попала в больницу с инсультом и заставила его сильно понервничать. К счастью, перенесенная ей операция прошла хорошо и на днях она вернулась домой.

Криштиану Роналду с мамой и сестрами Катей и Эльмой

Поддержку Криштиану оказывает его возлюбленная и мать его младшей дочери (других детей родила суррогатная мать) Джорджина Родригес. Несколько дней назад она публично трогательно поздравила его в инстаграме с Днем отца и поделилась семейным снимком.


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

Ты всегда будешь нашим героем, потому что защищаешь нас днем и ночью. Ты — наш ангел-хранитель.  Благодаря той любви, которую ты нам даришь, примеру, который подаешь, и поддержке, которую оказываешь, ты всегда будешь для нас самым важным и лучшим из всех мужчин. Мы любим тебя, папа,

— написала она.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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