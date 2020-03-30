Курам на смех: голого Джигана заковали в наручники в Америке

Влада Некрасова

Рэпер Джиган продолжает уничтожать репутацию идеального семьянина. Теперь он опубликовал фото, на котором запечатлен полностью обнаженным. Судя по тому, что его сопровождают два охранника, в таком виде артист умудрился нарушить закон.

В личной жизни 35-летнего Джигана уже второй месяц происходит что-то очень странное. После рождения сына, будучи в Майами, музыкант будто сорвался с цепи. Сначала он начал пить, потом попал в реабилитационный центр, где сбрил бороду и брови. Все это негативно сказалось на его отношениях с женой Оксаной Самойловой.

Но, как оказалось, известны далеко не все дикие выходки Джигана. Сегодня музыкант опубликовал в Instagram странное фото, на котором запечатлен абсолютно обнаженным. Руки артиста скованы наручниками, а его самого сопровождают два охранника. Судя по геотегу, указанному рэпером, ситуация могла произойти на «Суперкубке» в Сан-Франциско. Напомним, что мероприятие прошло 2 февраля — всего за пару недель до рождения сына Давида.





Снимок обнаженного рэпера шокировал его поклонников. Многие логично предположили, что артист снова впал в неадекватное состояние. «Зачем вы это делаете? Ваши дети явно не скажут за это «спасибо»; «Бедная Оксана. Удивительно, что вы вообще так долго прожили вместе»; «Да уж, Джиган явно не в себе. Надеюсь, ему помогут специалисты», — делились мнениями фанаты музыканта.

Не так давно рэпер с семьей вернулся в Москву. Пока Оксана Самойлова сдержанно комментирует сложившуюся ситуацию, лишь периодически рассказывая, как тяжело ей пришлось в последние месяцы.

«Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае, все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», — на днях делилась эмоциями Оксана.

Ранее журналисты сообщали, что Самойлова уже собирает бумаги для оформления развода. Однако пока она и дети остаются под одной крышей с Джиганом в огромном загородном доме. А рэпер от старых привычек, похоже, так и не избавился: недавно он в разгар карантина устроил шумную вечеринку, позвав нескольких друзей.

Фото: Instagram