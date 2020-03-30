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Курс рубля резко снизился

Курс рубля резко снизилсяФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

В начале торгов на Московской бирже курс рубля резко снизился. Доллар по состоянию на 10:05 достиг 80,2 рубля, рост по отношению к закрытию пятницы 1,76 процента, евро — 88,87 рублей (плюс 1,21 процента).

Рубль дешевеет на фоне начала введения карантинных мер в России и падения цен на нефть, которое в ночь на понедельник превысило пять процентов. В частности, стоимость Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель.

Главные российские биржевые индексы также идут вниз. Индекс Мосбиржи опустился на 1,7 процента, а РТС — на 2,8 процента.

Нефтяные котировки падают из-за резкого превышения предложения над спросом. По данным Bloomberg, реальные сделки в США при стоимости фьчерсов на уровне 20 долларов за баррель совершаются по 10-15 долларов. Уже зафиксированы случаи, когда нефтяные компании приплачивали покупателям, чтобы те забрали сырье.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта, распространил режим самоизоляции в городе на всех жителей. Аналогичные меры утвердили в Подмосковье. В понедельник, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространить такую практику на все регионы России.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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