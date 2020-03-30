Лидеры фракций Госдумы старше 65 лет не уйдут на "удаленку"

Анастасия Иванова

Лидеры фракций Госдумы Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов (СР), находящиеся в группе риска заражения коронавирусом по возрасту, не планируют уходить на дистанционную работу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы могут дистанционно следить за пленарным заседанием и письменно выражать свою позицию при голосовании по законопроектам, если считают необходимым работать удалённо в целях безопасности на фоне распространения инфекции, при этом в расчёт будет приниматься не только возраст, но и самочувствие депутатов.