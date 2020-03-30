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ЛитРес и Эксмо-АСТ анонсировали скидку до 50% на книги

ЛитРес и Эксмо-АСТ анонсировали скидку до 50% на книги

С 17 марта ЛитРес, лидер рынка лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, и крупнейшая издательская группа России Эксмо-АСТ дают возможность всем, кто вынужден в сложившейся ситуации находиться дома, провести время с пользой и получить для себя много новых знаний, навыков и информации. Компании совместно составили подборки книг на любой вкус и наиболее актуальные темы и предоставляют скидку до 50% на книги в этих подборках на сайте и в приложениях ЛитРес, а также бесплатный доступ к стандартному каталогу крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook по промокоду STAYHOME пользователям со всего мира. 
 
Каталог стандартной подписки MyBook включает более 140 000 электронных книг на русском, английском и многих других языках, в том числе классику и бестселлеры. Например, «Пять языков любви» Гэри Чэпмена, «Цветы для Элжернона» Дэниела Киза, «Империя ангелов» Бернара Вербера, «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт и многие другие.
 
На сайте ЛитРес и в приложениях «Читай!» и «Слушай!» ЛитРес действует скидка до 50% на более чем 800 электронных и аудиокниг издательской группы Эксмо-АСТ, от художественных до научно-популярных и бизнес-литературы. В подборках можно найти книги на любой вкус: произведения, ставшие кинобестселлерами, остросюжетные триллеры, классику на все времена, детективы, фантастику и фэнтези, книги по психологии, отношениям, здоровью и личной эффективности. Среди них – «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса, «Текст» Дмитрия Глуховского, сборник «Ведьмак» Анджея Сапковского, «Вонгозеро. Эпидемия» Яны Вагнер, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «После» Анны Тодд, «НИ СЫ» Джен Синсеро и многие другие книги. 
 
Также на ЛитРес и MyBook представлено более чем 30 тысяч бесплатных книг различных жанров. 
 
О группе компаний «ЛитРес»
 
Группа компаний «ЛитРес» включает бренды ЛитРес, MyBook, LiveLib, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец и ЛитРес: Библиотека. 
 
ЛитРес — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг.
 
MyBook — крупнейший книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 250 000 электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.
 
LiveLib — это крупнейший книжный рекомендательный сервис на русском языке с 5,5 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 19 млн оценок пользователей и более миллиона рецензий как на новинки, так и на классические издания. Ежегодно сайт проводит книжную премию, в которой выбор делают не эксперты, а читатели. В голосовании «Выбор читателей 2019» за книги было отдано более 120 000 голосов. В 2011 году LiveLib стал лауреатом премии Рунета в категории «Наука и образование», получив специальный приз за самое большое количество рецензий.
 
ЛитРес: Самиздат — издательская платформа для независимых авторов с мгновенным бесплатным доступом к 20 миллионам читателей. Уже более 19 000 авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта ЛитРес: Черновики. Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: LitRes, Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок). 
 
ЛитРес: Чтец — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 900 активных чтецов, более 4 000 книг и 240 000 проданных копий. 
 
ЛитРес: Библиотека — проект, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, читатели при этом получат к ним доступ на 14 дней бесплатно. В 2019 году в рамках проекта читателям было выдано более 1,4 млн книг. К проекту подключено 569 библиотечных систем и самостоятельных библиотек из 75 регионов РФ (около 8 535 библиотек-филиалов выдают доступ читателям): из них 124 библиотеки федерального и регионального уровня, 340 городских и 105 сельских библиотечных систем.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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